Ricardo Arjona fue sorprendido por una fanática que se quedó en ropa interior cuando cantaba Desnuda





11/04/2022 - 20:20:15

Una fanática de Ricardo Arjona -de la que no se conoce su identidad- se desvistió y se quedó en ropa interior cuando el artista empezó a interpretar la canción “Desnuda” durante el concierto que ofreció en la ciudad de Dallas, en Texas (Estados Unidos). El hecho quedó registrado por algunos de los asistentes al show que el guatemalteco realizó el pasado viernes en el Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie, que estuvo sold out, como parte de las presentaciones en USA de su gira “Blanco y Negro”. El video del momento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram del programa “El Gordo y La Flaca” de Univisión y en las imágenes se ve a la mujer subida en su silla, luciendo un conjunto de lencería blanco y cantando a todo pulmón el tema. En tanto, el intérprete de “Mujeres”, lejos de poner atención en el accionar de su fan, mostró una actitud muy profesional y siguió cantando como si nada pasara, pese a que la dama estaba ubicada a muy pocos metros del escenario. La gente que rodeaba a la muchacha tuvo diferentes tipos de reacciones: mientras algunos se alejaron, otros se mostraron atónitos, sin poder creer lo que pasaba. En tanto, cuando la canción terminó, todos los reflectores apuntaron hacia ella. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)