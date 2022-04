La policía de San Francisco detiene un taxi autónomo sin nadie en su interior. El taxi arranca y sale de la escena





11/04/2022 - 19:56:46

No llega a escena de película de ciencia ficción ni es tan grave como pudiera parecer en un primer momento, pero no deja de ser un instante que podría repetirse cada vez más. La historia tuvo lugar en San Francisco, cuando la policía detuvo un Chevy Bolt convertido por GM Cruise en autónomo. Según la cuenta de Instagram donde apareció por primera vez el clip, pasó en el distrito de Richmond de San Francisco la semana pasada. Allí, los vehículos Cruise de GM han estado operando de forma autónoma por la noche, dando paseos a los empleados por toda la ciudad. Y aunque hasta ahora todas las pruebas se habían contado como éxito, también vemos que surgen imprevistos. Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS — Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022 Los vehículos sin conductor Waymo de Google se unieron a Cruise en San Francisco, y en un giro inesperado de los acontecimientos, el automóvil en cuestión “arrancó y salió de la escena”… para aparcar en un lugar seguro. Sí, como vemos en el clip, el taxi parece no tener muy claro que el lugar donde la policía lo ha obligado a detenerse sea el mejor espacio, así que arranca para detenerse pasado el semáforo en el que estaba detenido inicialmente. Como explica la compañía, el vehículo actuó de forma correcta a como lo habían configurado, es decir, buscando siempre el mejor lugar en el que permanecer estacionado sin obstaculizar el tráfico. De ahí que se moviera tras el alto el paso de la policía. Por cierto, parece ser que las autoridades lo habían detenido por un tema de luces defectuosas.