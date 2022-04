Ucrania: La ONU confirma casi 1.800 civiles muertos y más de 2.400 heridos desde el inicio de la invasión rusa





11/04/2022 - 11:13:29

Infobae.- Casi 1.800 civiles ucranianos han muerto y más de 2.400 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este domingo. “Desde las 4.00 horas del 24 de febrero, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta las 0.00 horas del 9 de abril, el Alto Comisionado ha registrado 3.893 bajas civiles en Ucrania: 1.793 muertos y 2.439 heridos”, según el informe. Los fallecidos han sido identificados como 458 hombres, 294 mujeres, 46 niños y 27 niñas, así como 69 niños y 899 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 279 hombres, 213 mujeres, 47 niñas y 46 niños, así como 136 niños y 1.718 adultos pendientes de identificación. Por zonas de control, Naciones Unidas estima 1.722 muertos y 2.164 heridos en territorio todavía controlado por el Gobierno ucraniano, contando los 571 muertos y 963 heridos en las zonas bajo su control de las disputadas regiones de Donetsk y Lugansk, en el este del país. En el área bajo control de las milicias de estas autoproclamadas repúblicas, la ONU ha constatado 346 bajas (71 muertos y 275 heridos). Naciones Unidas apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de “amplio área de impacto”, a través de artillería pesada, el uso de plataformas de cohetes, así como ataques aéreos. El organismo internacional indica, además, que las cifras reales “son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el Gobierno y especialmente en los últimos días”, debido a que falta información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos detalles de las bajas “aún están pendientes de corroboración”. Naciones Unidas también “toma nota” del informe de la Fiscalía General de Ucrania, según el cual hasta las 8.00 (hora local) de este 9 de abril, 177 niños habían muerto y 336 habían resultado heridos. Por su parte, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 4,5 millones de refugiados ucranianos huyeron de su país desde el inicio de la invasión rusa del 24 de febrero. El ACNUR reportó que este domingo había 4.503.954 de refugiados ucranianos. Esto supone 62.291 más que el día anterior. Europa no había visto tal avalancha de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El 90% de los que han huido de Ucrania son mujeres y niños, ya que las autoridades ucranianas no permiten la salida de los hombres en edad militar. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, unos 210.000 no ucranianos también han huido del país, encontrando a veces dificultades para regresar a sus países de origen. Otros 7,1 millones de personas se han desplazado dentro del país, según las cifras publicadas por la OIM el 5 de abril. Esto significa que más de una cuarta parte de la población se ha visto obligada a huir de sus hogares, buscando refugio en el extranjero o en otro lugar de Ucrania. Antes del conflicto, Ucrania albergaba a más de 37 millones de personas en el territorio controlado por Kiev, lo que no incluye Crimea, anexionada por Rusia en 2014, ni las zonas del este bajo control de los separatistas prorrusos. Polonia acoge, con diferencia, el mayor número de refugiados procedentes de Ucrania. Desde el inicio de la guerra, 2.593.902 han cruzado a Polonia hasta el sábado, según el ACNUR. Por su parte, la policía fronteriza polaca dijo el domingo que había registrado 2.630.000 llegadas. Muchos refugiados se dirigen a otros países europeos. De los que permanecen en Polonia, 700.000 ya han recibido un número de identificación nacional, dijo el ACNUR. El número se utiliza ampliamente en las relaciones con las instituciones públicas y los servicios sanitarios polacos, para obtener un número de teléfono y acceder a determinados servicios bancarios. La policía fronteriza polaca calcula que más de 500.000 personas han regresado a Ucrania desde que comenzó el conflicto. Polonia tenía alrededor de 1,5 millones de trabajadores inmigrantes ucranianos antes de la guerra.