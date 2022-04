Volodimir Zelensky desafía a la ofensiva rusa en el este de Ucrania: Estamos listos





11/04/2022 - 10:55:04

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistió en que Rusia lanzará acciones de combate a gran escala en el este, en las regiones de Donestk y Lugansk, pero durante un discurso televisado aseguró: “Estamos listos”. Además acusó a los líderes rusos de “mentir” en un intento de cambiar la responsabilidad de la guerra, “han destruido la vida de millones”. La semana próxima será “tensa” en el este del país porque “las tropas rusas se trasladarán allí para continuar sus operaciones”, dijo Zelenski en su mensaje de esta madrugada. El último parte del Ejército ucraniano afirma que “el enemigo continúa creando un grupo ofensivo de tropas para actuar en la dirección de Slobozhansky (región de Dnipro) y “probablemente en los próximos días los ocupantes intentarán retomar la ofensiva”. SOBRE EL TERRENO Rusia sigue su ofensiva en la región de Donestk y en la ciudad de Mariúpol, además de crear un “grupo ofensivo de tropas” en la región de Dnipro, según el último parte del Alto Mando del Ejército ucraniano en el inicio del 47 día de la invasión rusa de Ucrania. Durante las últimas 24 horas, los defensores ucranianos han repelido cuatro ataques enemigos en las regiones de Donetsk y Lugansk, destruido cinco tanques, ocho unidades blindadas, seis vehículos y ocho sistemas de artillería enemigos, según el parte del Ejército ucraniano. Según Ucrania, el ejército ruso trata de establecer el control total sobre la ciudad de Mariupol (mar de Azov), donde, “con el apoyo de la artillería y la aviación, los ocupantes continúan asaltando las áreas de la planta de Azovstal y el puerto marítimo”. El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (EEUU) dice que las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas y han reforzado las operaciones a lo largo del eje Izyum-Slovyansk, clave en la futura ofensiva del Donbás, “pero no lograron otras ganancias territoriales” Mariúpol, según este instituto, está dividido en dos; el centro de la ciudad, en manos rusas, y el puerto principal de Mariupol, en el suroeste, y la planta siderúrgica de Azovstal, en el este, que permanecen en manos ucranianas. El Alto Mando ucraniano denunció además que “es posible que las fuerzas armadas de la Federación Rusa lleven a cabo acciones de provocación en la región de Transnistria de la República de Moldavia para acusar a Ucrania de agresión contra un Estado vecino”. Mientras tanto, las fuerzas del orden ucranianas tratan de reunir pruebas de las posibles atrocidades atribuidas a las tropas rusas mientras ocuparon la localidad de Buzova, cercana a Kiev, explicó este lunes Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania. Según informó al asesor ministerial en su cuenta de Telegram, en el pueblo de Buzova se encontró una fosa común con cadáveres de civiles ucranianos asesinados por los invasores rusos. El político no ha concretado, sin embargo, el lugar donde se encuentra la fosa ni el posible número de personas que hay allí enterradas. EL HUNDIMIENTO DE LA ECONOMÍA UCRANIANA La economía de Ucrania caerá hasta un 45 % este año como consecuencia de la invasión rusa, mientras que la de Rusia retrocederá el 11 % al tiempo que Bielorrusia y Moldavia entran en recesión, pronosticó este domingo el Banco Mundial (BM). La institución con sede en Washington publicó una actualización de sus previsiones económicas para la región que indica que la guerra en Ucrania está afectando a las economías de todo el mundo, con especial impacto en los países en desarrollo de Europa y Asia Central. El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. LA POSTURA DE ESTADOS UNIDOS Estados Unidos interpretó este domingo el nombramiento de un nuevo general ruso para coordinar la guerra en Ucrania como una señal de que están por venir más “atrocidades” y actos de “brutalidad” contra civiles ucranianos. Altos cargos de la Casa Blanca reaccionaron así a la llegada al mando de la ofensiva rusa de Alexandr Dvórnikov, curtido en la guerra de Siria y actual jefe del distrito militar del sur, que incluye la anexionada península ucraniana de Crimea. “Este general, en particular, tiene un historial que incluye brutalidad contra civiles en otros escenarios, en Siria, y podemos esperar más de lo mismo en este escenario”, dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.