Video: Un portero de la 3ra división de Italia convierte un impresionante gol de arco a arco en los últimos minutos





11/04/2022 - 09:37:07

El portero del Módena, Riccardo Gagno, convirtió este sábado un gol de arco a arco en el minuto 91 de un partido de la tercera división de la Liga italiana, que le dio la victoria a su equipo 2-1 ante el Imolese. "Lo siento por él [en relación al arquero rival], estaría muy mal si me pasara a mí. No sé ni qué palabras usar para animarlo porque solo puedo imaginar lo que está sintiendo", manifestó Gagno. Clamoroso a #Modena: il gol che può valere la promozione in #SerieB lo segna il portiere Gagno. pic.twitter.com/WHCG4f5xzq — Benny Giardina (@bennygiardina) April 9, 2022