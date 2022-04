Copa a los que piden a gritos obras: Dónde estaban ustedes ¡carajo! cuando nos estaban humillando





10/04/2022 - 22:28:27

Erbol.- La alcaldesa de El Alto Eva Copa reaccionó molesta ante los vecinos que exigen a gritos la entrega de obra sin considerar que ni siquiera está un año al mando de la gestión municipal. Copa inauguró este sábado la Feria Anual de Ramos en la ciudad de El Alto y en su discurso lanzó fuertes cuestionamientos a los vecinos que se congregaron en la exparada 8 sobre la carretera a Copacabana. “Algunos me gritaban ¡obras, obras! Saben compañeros, yo no tengo ni siquiera un año en la gestión, yo he llegado a media gestión. Yo me pregunto ¿dónde estaban ustedes para gritar a la señora Chapetón obras? ¿Dónde estaban ustedes para decir ¿dónde está mi presupuesto? ¿Dónde estaban para reclamar los derechos de nuestro pueblo? ¡Dónde estaban ustedes carajo cuando nos estaban humillando! ¿Ocultados también?”, reprochó. La autoridad pidió a los vecinos respeto mutuo y convocó a la unidad alteña para trabajar juntos porque “lo único que hacen es dividirnos más y divididos no conseguimos nada. Son seis años que no les ha hecho caso”, manifestó. Copa sostuvo que la Feria Anual es parte de la reactivación económica porque El Alto vive de la familia gremial y de la producción que llega de las 20 provincias paceñas. Aseguró que el gobierno municipal garantiza el financiamiento del embovedado del río y la construcción de un puente en el sector, donde dijo haber vivido ocho años sin que ninguna autoridad edil atienda sus demandas. “Tenemos que hacer gestión y voy a empezar mis obras, en dos semanas más se licita el puente”, afirmó al pedir el respaldo del gobierno departamental y central para cubrir el resto del financiamiento de estas obras.