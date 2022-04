Gobierno acelera la inversión pública y garantiza $us 5.015 millones rumbo a una mejor economía





10/04/2022 - 22:10:57

ABI.- El presidente del Estado, Luis Arce, aseveró este domingo que el Gobierno nacional acelera la inversión pública, por lo que prevé, con ese fin, $us 5.015 millones priorizando al sector productivo rumbo a una mejor economía. “Aceleramos la Inversión Pública como parte esencial de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo. En 2022 invertiremos $us 5.015 millones priorizando al sector productivo. Estamos sacando adelante a #Bolivia y vamos a volver a ser la mejor economía de la región (sic)”, aseveró. El gabinete ampliado del Gobierno nacional estableció el viernes agilizar la inversión pública y ejecutar políticas para la desburocratización de la gestión y erradicación de la corrupción. Además, definió continuar con las atenciones requeridas en las áreas de economía, salud y educación. Esas determinaciones fueron instruidas por el presidente Luis Arce tras ocho horas de debate, análisis y reflexiones junto con el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca; ministros; viceministros; directores de unidades descentralizadas y gerentes de empresas estratégicas. El vocero presidencial, Jorge Richter, explicó que, en el tema de la inversión pública, se apuntó a alcanzar la eficiencia en cada una de las empresas e instituciones del Estado, por lo que se instruyó a las autoridades realizar evaluaciones semanales de sus medidas.