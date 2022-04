Román Loayza: El Comité ad hoc buscará que la CSUTCB ya no sea pongo de Evo





10/04/2022 - 22:08:38

Erbol.- El exdirigente y fundador del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), Román Loayza, manifestó que la posesión de un comité ad hoc para intentar recuperar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) “no es para golpear a Lucho Arce ni David Choquehuanca”, sino para que las organizaciones sociales dejen de ser pongos de Evo Morales. “Ustedes tienen un trabajo bien jodido, pero no para golpear ni al Lucho ni al Choquehuanca, respetando a ellos, vamos a trabajar y corregir para que las organizaciones ya no sean puestas como pongo y escalera política”, dijo Loayza. Explicó que las organizaciones sociales desde el principio deberían apoyar a los gobiernos de Evo Morales y servir al pueblo, pero lastimosamente fueron puestas como escalera para llegar al poder. Por su lado el exsenador del MAS y líder del Movimiento Por la Soberanía (MPS) Lino Villca, lamentó que el MAS haya profundizado el autoritarismo sindical expulsando a los dirigentes que piensan diferentes, mientras otros líderes de la CSUTCB son marginados por la cúpula y el entorno de Evo Morales. “Parecen dueños del Instrumento Político porque los dirigentes no tienen derecho a reclamar nada y la única forma de parar este abuso es convocar a un congreso político sindical y ahí veremos el Instrumento Político”, manifestó. Dijo que los sindicatos hoy en día no dicen nada ante el incremento del costo de vida porque una mayoría de los dirigentes afines a Evo Morales trabajan en familia en el Estado central y están amordazados.