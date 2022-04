Gobierno pide que se respalde científicamente pedido de abrogación de la declaratoria de Emergencia Sanitaria





10/04/2022 - 21:43:23

ABI.- El Ministerio de Salud espera que la Comisión Nacional de Salud presente su respaldo técnico y científico del pedido de abrogación de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, informó este domingo la directora de Seguros de Salud, María Bolivia Rothe. El diálogo entre las autoridades y el sector ingresó en un cuarto intermedio hasta el 19 de abril, fecha en la que el Gobierno espera una respuesta. “No nos parece prudente, ni responsable levantar la emergencia sanitaria; pero, ellos insisten que sí es posible levantarla (…) probablemente, nos traigan información científica que nos permita considerar esto en la mesa (del diálogo)”, indicó la epidemióloga en entrevista en Bolivia TV. La especialista explicó que el comportamiento del virus SAR- COV2, que da origen al COVID-19, es cíclico y que se presenta por olas, por lo que se estima que nuevamente se pueda tener una escala de contagios a nivel nacional. Aseveró que el Ministerio de Salud está abierto a una discusión científica y técnica sobre esta solicitud, siempre velando por la vida y la salud de la población boliviana. Resaltó que como producto del diálogo con la comisión se haya acordado que, mientras dure el cuarto intermedio, los servicios médicos están garantizados y que no se harán paros. “Se han comprometido a que no van a parar los servicios de salud (…) mientras dure el diálogo. Hasta volvernos a sentar el 19 de abril, ellos no van a realizar ningún tipo de paro, hemos garantizados que los centros de salud, los hospitales van a estar abiertos par que nuestra población tenga la atención en salud que se merece”, recalcó. Señaló que este pedido de abrogación de la Resolución Ministerial 05/2021, a través de la que se declara Emergencia Sanitaria, fue incluido en el nuevo pliego petitorio de la Comisión Nacional de Salud con 16 puntos y fue entregado el pasado viernes antes de iniciar la negociación, cuando la solicitud no se contemplaba en el primer pliego petitorio del Colegio Médico que tenía 14 demandas. Alegó que con la declaratoria de emergencia sanitaria se garantiza el derecho a la salud y que no se vulnere el derecho de los pacientes por temas económicos para la compra de medicamentos o de insumos médicos. “La emergencia sanitaria no le afecta a nadie. La declaratoria lo que hace es regular (…) controla y fiscaliza los precios de los medicamentos (…) precautela la vida y la salud y no intenta cohesionar o amordazar, lo único que les pide es que los centros de salud se mantengan abiertos y no sean cerrados para que la población pueda asistir normalmente”, detalló.