La historia de Abril Campillo, la mujer que fue amante de Luis Miguel y Luisito Rey al mismo tiempo





10/04/2022 - 21:26:15

Luis Miguel es considerado como uno de los cantantes más importantes en toda América Latina gracias a sus interpretaciones. Durante su trayectoria de aproximadamente 40 años ha tratado de mantener su vida personal fuera de los reflectores desatando algunas especulaciones, principalmente relacionadas con sus parejas sentimentales y sus hijos. Aunque se pensaba que nunca hablaría al respecto, en 2018 decidió retratar algunos pasajes en su polémica bioserie. No obstante, muchos rumores quedaron fuera de la dramatización protagonizada por Diego Boneta. Tal fue el caso del tórrido romance que habría vivido con Abril Campillo, intérprete que brilló en la época del Cine de Ficheras. Fuera de la relación que pudieron llegar a tener, llamó la atención que El Sol de México no habría sido el único integrante de su familia mantener un contacto amoroso con ella. ¿Quién es Abril Campillo? Abril Campillo nació el 14 de diciembre de 1958 en México. Cuando cumplió 20 años debutó como actriz en Las del talón, una película dirigida por Alejandro Galindo. Su talento y belleza no tardó en acaparar la atención del público al grado de ser considerada como una de las vedettes más sobresalientes de la década de los 70. En los siguientes años participó en Ratas de asfalto, Corrupción, Masacre en el río Tula, Un macho en el dalón de belleza, El agarratodo, Mojado de nacimiento, El rey de los albures, La corneta de mi general, Testigo de un crimen, Violencia urbana, Para todas tengo, por mencionar algunas de las más de 120 películas que filmó a lo largo de sus 40 años de carrera. También formó un fuerte lazo de amistad con el director Ismael Rodríguez, quien se convirtió en su mentor, según declaró la propia actriz en algunas entrevistas. Del cine saltó a la pantalla chica con telenovelas como Marisol, La culpa, Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Clase 406, Amar otra vez, entre otras. No sólo eso, también incursionó en la escena musical con Sol solecito y El beso en el coliseo; esta última canción fue censurada debido al doble sentido de la letra. Abril Campillo nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Su vida terminó en marzo de 2017, después de pasar alrededor de tres años luchando contra el cáncer de mama. "De una bolita pasó a una bolota y de una bolota pasó a un bolón. Me hicieron un estudio y salió un nivel muy alto y muy agresivo. Me tuve que operar, me quitaron todos los ganglios, que también eso es muy delicado porque los gánglios son como nuestro laboratorio porque procesan todas las toxinas. Me quitaron el [seno] izquierdo y en el derecho después requerí dos operaciones por prevención", comentó sobre su experiencia en entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo fue su relación con Luis Miguel y Luisito Rey? Con el paso del tiempo, la popularidad de Abril Campillo creció mientras que, para ese entonces, Luis Miguel ya había alcanzado fama internacional como éxitos como La chica del bikini azul, La incondicional, Ahora te puedes marchar, y no tardaron en surgir especulaciones sobre un posible romance. Pero eso no fue todo, durante los mismos años corrió el rumor de que la actriz también habría sostenido una relación sentimental con Luisito Rey. El puertorriqueño nunca ha hablado al respecto, su fallecido padre tampoco lo hizo, pero la intérprete mexicana sí. En una entrevista para el canal de YouTube del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Abril Campillo contó su versión de los hechos. Según su explicación, durante su juventud estuvo enamorada de Luis Miguel y, sin dudarlo dos veces, buscó la manera de acercarse a él. Para ello, primero habría tenido que romper una barrera casi indestructible, Luisito Rey. "Para poder entrar con Luis Miguel, para poder llegar en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá porque él no dejaba [...] Yo entré ahí para ayudar y porque la verdad yo amaba a Luis Miguel, pero tenías que pasar aduana por el papá porque sino no te dejaba llegar, así de fácil", declaró. La actriz dejó entrever que no fue la única en intentarlo, Isabel Lascurain, integrante de Pandora, también habría buscado establecer comunicación con Luis Miguel pero no lo habría conseguido desatando la furia del controvertido agente del cantante: "El tipo estaba loco". Durante la charla, Abril Campillo evitó profundizar sobre el tema y cuando el periodista la cuestionó sobre si había mantenido una relación con los dos, se limitó a responder entre risas: "Como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga".