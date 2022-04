Ucrania se atrinchera para luchar en el este contra la inminente ofensiva de Rusia





10/04/2022 - 11:32:15

VOA.- Las fuerzas ucranianas se atrincheraron y el ejército de Rusia alineó más armamento y tropas el domingo antes de un esperado enfrentamiento en el este de Ucrania que podría convertirse en un período decisivo en una guerra que ha arrasado ciudades, matado a incontables miles de personas y aislado a Moscú económica y políticamente. Los expertos dicen que una ofensiva a gran escala en el este podría comenzar en cuestión de días, aunque quedan dudas sobre la capacidad de las fuerzas diezmadas y desmoralizadas de Rusia para conquistar mucho terreno después de que los inspirados defensores de Ucrania rechazaran su intento de capturar la capital, Kiev. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó el domingo que las fuerzas armadas de Rusia estaban tratando de compensar las crecientes bajas aumentando el número de tropas con personal que había sido dado de baja del servicio desde 2012. Ucrania tiene la mayor parte de sus fuerzas militares en el este: las estimaciones varían, pero se cree que se trata de decenas de miles. Los separatistas respaldados por Rusia han luchado contra las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania desde 2014 y controlan partes de Dombás, una región industrial en su mayoría de habla rusa. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, sus tropas han bombardeado el territorio controlado por el gobierno. La ofensiva anticipada en el este y el sur podría terminar extirpando una vasta franja de tierra de Ucrania. El domingo, las fuerzas rusas bombardearon Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en el noreste y enviaron refuerzos hacia Izyum en el sureste en un intento de romper las defensas de Ucrania, dijo el comando militar ucraniano. Los rusos también mantuvieron el sitio de Mariúpol, un puerto clave del sur que ha estado bajo ataque y rodeado durante casi un mes y medio. Un portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general de división Igor Konashenkov, dijo que el ejército ruso usó misiles lanzados desde el aire para atacar los sistemas de misiles de defensa aérea S-300 de Ucrania en la región sur de Mykolaiv y en una base aérea en Chuhuiv, una ciudad no lejos de Kharkiv. Los misiles de crucero lanzados desde el mar por parte de Rusia también destruyeron la sede de una unidad militar ucraniana estacionada más al oeste en la región de Dnipro, dijo Konashenkov. Ni las afirmaciones militares de Ucrania ni las de Rusia pudieron verificarse de forma independiente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió un mayor apoyo militar y político de Occidente, incluidos los miembros de la OTAN que han canalizado armas y equipo militar a Ucrania desde que Rusia invadió, pero rechazó algunas solicitudes por temor a verse arrastrado a la guerra. En un mensaje de video nocturno, Zelenskyy argumentó que había más en juego que el futuro de Ucrania: la agresión de Rusia “no tenía la intención de limitarse solo a Ucrania” y “todo el proyecto europeo es un objetivo”, dijo. “Es por eso que no es solo el deber moral de todas las democracias, todas las fuerzas de Europa, apoyar el deseo de paz de Ucrania”, dijo Zelenskyy. “Esta es, de hecho, una estrategia de defensa para todo estado civilizado”. Zelenskyy agradeció al presidente de la comisión ejecutiva de la Unión Europea y al primer ministro de Canadá por un evento mundial de recaudación de fondos el sábado que recaudó más de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) para ayudar a los ucranianos que huyeron de la guerra. La agencia de refugiados de la ONU informó el domingo que más de 4,5 millones de personas han abandonado el país desde que la invasión inició el peor conflicto terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta el viernes por la noche, el comisionado de derechos humanos de la ONU había confirmado 1.766 muertes de civiles en más de seis semanas de combates, 630 de ellos en el Dombás, aunque reconoció que el número de víctimas probablemente era un recuento muy bajo. Después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, fuera a Kiev el sábado en un viaje que el gobierno del Reino Unido no anunció con anticipación, Zelenskyy dijo que habían decidido “qué ayuda brindará el Reino Unido para la reconstrucción de Ucrania en la posguerra” y que incluye un “patrocinio” para reconstruir la región de Kiev. Las autoridades ucranianas han acusado a las fuerzas rusas de cometer crímenes de guerra contra miles de civiles durante la invasión. Los presuntos crímenes tuvieron lugar durante ataques aéreos contra hospitales, un ataque con misiles que mató a 52 personas en una estación de tren en el este de Ucrania el viernes y cuando los soldados rusos se retiraron de las afueras de Kiev. Zelenskyy dijo que cuando él y el canciller alemán Olaf Scholz hablaron por teléfono el domingo, “enfatizamos que todos los perpetradores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados”. Ucrania culpó a Rusia de presuntas atrocidades contra civiles en Bucha y otras ciudades fuera de la capital donde se encontraron cientos de cuerpos, muchos con las manos atadas y signos de tortura, después de que las tropas rusas se retiraran. Rusia ha negado haber cometido crímenes de guerra y afirmó falsamente que las escenas en Bucha fueron puestas en escena. Después de que las fuerzas rusas se retiraran del norte esta semana para reagruparse para el avance en el este, los bomberos quitaron los escombros de los edificios en busca de víctimas o sobrevivientes. En Mariúpol, Rusia estaba desplegando combatientes chechenos, con reputación de ser particularmente feroces. Capturar la ciudad en el mar de Azov le daría a Rusia un puente terrestre hacia la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ukriane hace ocho años. Los residentes han carecido de alimentos, agua y electricidad desde que las fuerzas rusas rodearon la ciudad, lo que dificultó las evacuaciones y el suministro de ayuda de emergencia aún más. Zelenskyy ha dicho que espera que se encuentren más evidencias de atrocidades una vez que Mariúpol ya no esté bloqueada. Las autoridades ucranianas creen que un ataque aéreo en un teatro donde se refugiaban civiles mató a cientos de personas. La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, dijo que se esperaba que más civiles abandonaran Mariúpol en sus vehículos personales el domingo, mientras que se planeaban más evacuaciones para varias ciudades en el sur y el este. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios estadounidense, predijo que las fuerzas rusas concentrarían su asalto en el extremo norte de un arco en forma de hoz del este de Ucrania, donde los separatistas prorrusos y las fuerzas rusas se han apoderado del territorio. Las fuerzas rusas “renovarán las operaciones ofensivas en los próximos días” desde Izyum, una ciudad al sureste de Kharkiv, para intentar llegar a Slovyansk, aún más al sureste, dijeron los analistas del instituto. Pero en su opinión, “el resultado de las próximas operaciones rusas en el este de Ucrania sigue siendo muy cuestionable”. Los funcionarios ucranianos han suplicado a las potencias occidentales casi a diario que envíen más armas y castiguen aún más a Moscú con sanciones, incluida la exclusión de los bancos rusos del sistema financiero mundial y un embargo total de la UE sobre el gas y el petróleo rusos.