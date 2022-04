Denuncias al estilo soviético crecen a medida que la sociedad rusa se opone a la invasión a Ucrania





10/04/2022 - 11:07:58

VOA.- Irina Gen, una profesora de inglés de 45 años de Penza, una ciudad de la región del Volga con cerca de medio millón de habitantes, está bajo proceso penal por hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania con un grupo de estudiantes de octavo grado el 18 de marzo. Uno de los estudiantes grabó la conversación y la hizo pública, lo que llevó a los fiscales a presentar cargos penales por haber difundido "información demostrablemente falsa sobre las fuerzas armadas" de la Federación Rusa. "Creo que actué correctamente", dijo Gen. "No me arrepiento. El único problema es que no logré llegar a la mente de nuestros estudiantes". Específicamente, Gen fue acusada de mencionar el ataque aéreo de Rusia el 9 de marzo contra un hospital de maternidad en el puerto de Mariúpol, en el mar de Azov, un incidente que los oficiales del Servicio Federal de Seguridad Ruso (FSB) que la interrogaron afirmaron, sin evidencia, que era “falso”. Podría enfrentar hasta 15 años de prisión según una nueva ley promulgada por el presidente Vladimir Putin poco después de la invasión rusa de la vecina Ucrania el 24 de febrero. Gen es solo um caso de un número creciente de maestros, activistas y otras personas que se han enfrentado a denuncias similares, algunas de ellas anónimas, a medida que el gobierno ruso amplía su represión de la información y las opiniones disidentes sobre la guerra en Ucrania, en la que miles de personas de civiles y soldados ucranianos de ambos bandos han muerto. Los acontecimientos dentro de Rusia tienen a muchos críticos del Kremlin comparando la represión actual con las represiones políticas más oscuras bajo el dictador soviético Josef Stalin. En un discurso ante los ministros del gobierno el 16 de marzo, Putin pidió una "autolimpieza natural y necesaria de la sociedad" y dijo que los rusos "siempre podrán distinguir a los patriotas de la escoria y los traidores y escupirlos como una mosca que accidentalmente voló a sus bocas". "Hemos llegado a un momento de denuncias", dijo Gen. "Y lo entendemos perfectamente". "Creo que todo esto se originó con sus padres", dijo Gen a Idel.Realities de RFE/RL. "Es decir, un niño en una conversación mencionó que su maestro de inglés tenía un punto de vista completamente diferente. Sé que el padre de un estudiante en esa clase trabaja para el [FSB]. "Creo que fueron enviados para grabarme... y 'filtrarlo' a la policía", dijo. "Esa es mi opinión, pero estoy seguro al 100 por ciento". Después de 10 años en la escuela, Gen renunció a su trabajo y dijo: "No fue muy agradable trabajar en una escuela donde sucedió algo tan desagradable". En Astrakhan, una ciudad donde el río Volga desemboca en el mar Caspio, la profesora de matemáticas Yelena Baibekova fue despedida el 1 de abril después de que los administradores de su escuela afirmaran que estudiantes anónimos se habían quejado de "discusiones políticas" en sus clases. A Baibekova no se le mostró la denuncia. Aunque dice que participa en manifestaciones contra la guerra en su tiempo libre, niega haber hablado de política en la escuela. Baibekova dijo a RFE/RL que otros miembros del personal de la escuela habían estado tratando de que la despidieran durante algún tiempo debido a sus opiniones políticas disidentes. "Las acusaciones en mi contra están completamente inventadas. Le dije al director de la escuela que ahora sé cómo eran las personas que escribieron denuncias en 1937", dijo, refiriéndose al apogeo del Gran Terror a Stalin, cuando millones de ciudadanos soviéticos fueron arrestados con el más endeble de los pretextos. “Ella respondió que ahora sabe cómo son los fascistas y los traidores a la patria”. En su novela de 1982 The Zone, el periodista y escritor soviético disidente Sergéi Dovlatov escribió: "Maldecimos sin cesar al camarada Stalin y por una buena razón. Pero, no obstante, me gustaría preguntar: ¿quién escribió los 4 millones de denuncias? ... Fueron escritos por gente común soviética". En la ciudad de Neryungri, en el este de Siberia, el ex oficial de policía y profesor de historia Andrei Shestakov perdió su trabajo a fines de marzo cuando los administradores de la escuela le pidieron que renunciara después de que fuera declarado culpable del delito administrativo de difundir "información falsa" sobre la guerra de Ucrania en redes sociales. Fue multado con 35.000 rublos (420 dólares). Ha apelado su condena. Shestakov, que había sido despedido de la policía anteriormente por su apoyo al líder opositor encarcelado Alexei Navalny, dijo a RFE/RL que había discutido las elecciones democráticas de Ucrania y las transiciones de poder pacíficas en una clase reciente de estudios sociales de undécimo grado. Después de que los estudiantes contaran a sus padres sobre la discusión, presentaron denuncias ante la policía, el FSB y la oficina del fiscal. A Shestakov no se le mostraron las denuncias y no sabe quién las presentó. "No creo que el estudiante haya hecho esto intencionalmente para causarme problemas", dijo Shestakov. "Lo más probable es que el estudiante solo quisiera saber la opinión de sus padres. Algo así como: 'Hoy estuvimos discutiendo tal y tal cosa en la escuela, ¿qué te parece?' Y los padres estuvieron extremadamente en contra de que se discutieran tales cosas y sobre mis puntos de vista". A finales de marzo, la profesora de inglés Marina Dubrova, que trabajaba en la ciudad de Korsakov, en la isla de Sajalín, fue despedida por hablar sobre la guerra con sus alumnos después de que uno de ellos grabara su clase y un padre presentara una denuncia. También fue multada con 30.000 rublos (360 dólares) por la infracción administrativa de difundir información "falsa". Dubrova dijo a Siberia.Realities de RFE/RL que estaba "horrorizada" por la ira expresada por los estudiantes al hablar de la guerra en Ucrania, así como por las instrucciones oficiales del Ministerio de Educación sobre cómo discutir lo que el Kremlin llama eufemísticamente una "operación militar especial". 'Un amigo cercano' La ola de denuncias no solo ha afectado a los docentes. En la ciudad de Nalchik, en el norte del Cáucaso, el matrimonio de Oksana y Aleksandr Veselov estaban en una cafetería discutiendo la muerte de un pariente que había estado sirviendo como voluntario en las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania en las afueras de Kiev. Cuatro mujeres sentadas en una mesa cercana comenzaron a maldecir a la pareja y luego llamaron a la policía. Cuando el oficial de policía que llegó se negó a detenerlas, las mujeres ofendidas llamaron al FSB. Un agente del FSB llegó y también se negó a detenerlos. Luego, las mujeres llamaron a la policía por segunda vez. Esta vez, un oficial de patrulla accedió a denunciar a Oksana y Aleksandr por "vandalismo menor". Posteriormente, Aleksandr fue acusado en virtud de la ley de información "falsa" por supuestamente decirle al oficial que el ejército ruso había entrado ilegalmente en territorio ucraniano. Fue condenado y multado con 30.000 rublos (360 dólares). En la ciudad de Naberezhnye Chelny, en la región del Volga, la especialista en TI de 30 años Albina Ardakhanova también fue multada con 30.000 rublos (360 dólares) a principios de este mes después de que una vecina se quejara a la policía de que tenía un cartel que decía "No a la guerra" en su balcón. En la ciudad sureña de Krasnodar, el activista local Konstantin Trudnik abandonó Rusia a principios de este mes después de que una persona a la que describió como "un amigo cercano" escribiera una denuncia a la policía en su contra que afirmaba que Trudnik estaba "en contra de Putin". "El creciente número de denuncias es predecible", dijo el activista de derechos humanos Rostislav Pavlishchev, con base en la ciudad sureña de Rostov-on-Don y quien fue encarcelado brevemente en diciembre debido a una denuncia anónima. “En algunos casos estamos hablando de denuncias anónimas que, muy probablemente, son escritas por los mismos policías”, dijo. "En otros casos, los denunciantes son trabajadores del sector público asustados que son obligados por la policía o sus jefes a escribir denuncias. Algunas denuncias están escritas por falsos 'activistas' que cooperan con el Centro Anti-Extremismo. Hay muchas variaciones de estos escenarios, pero todos son predecibles y todos se basan en una cosa: el miedo".