Canciller alemán condena atroces crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania





10/04/2022 - 10:23:37

DPA- El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó en una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "los atroces crímenes de guerra cometidos por los militares rusos" en Bucha y otros lugares de Ucrania, informó este domingo la portavoz adjunta del Gobierno, Christiane Hoffmann. Añadió que el jefe del Gobierno alemán expresó la solidaridad y el pleno apoyo de Alemania al pueblo de Ucrania. Hoffmann afirmó que Alemania, junto a sus aliados, hará todo lo que esté en sus manos para garantizar que los crímenes se investiguen a fondo y se identifique a los autores para que puedan rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales. Por su parte, Zelenski pidió a Scholz que se juzgue a los criminales de guerra rusos, según comunicó hoy vía Twitter. Zelenski agregó que ambos mandatarios coincidieron en su conversación en que todos los culpables de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados. "También hablamos de las sanciones contra Rusia, la defensa y el apoyo financiero a Ucrania", añadió el presidente ucraniano. Tras la visita del primer ministro británico, Boris Johnson, y del canciller austriaco, Karls Nehammer, a Kiev el sábado, Zelenski exigió una mayor presión de Occidente sobre Rusia, que inició una invasión a Ucrania a finales de febrero. Zelenski también reiteró su exigencia de prohibir la importación de petróleo de Rusia. De este modo, el gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, perdería miles de millones de ingresos por la venta de petróleo y ya no podría financiar su guerra. Moscú, por su parte, afirma que cuenta con elevadas reservas y subraya que las sanciones no conducen a un cambio de rumbo político. Asmismo, el embajador ucraniano en Alemania, Andrij Melnyk, pidió a Scholz que visite Ucrania, según declaró hoy a dpa. "Creo que sería una fuerte señal que el canciller viajase a Kiev (...) Sería de vital importancia que la visita de Scholz fuera acompañada al mismo tiempo de nuevas decisiones estratégicas por parte de la coalición gubernamental", indicó. Melnyk pidió la entrega inmediata de carros de combate Leopard, vehículos de combate de infantería Marder, 2.000 obuses autopropulsados y radares de detección de artillería Cobra de las existencias de las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr). "Todo esto, según nuestro análisis, sería bastante soportable para Alemania sin debilitar su defensa nacional ni los compromisos con la OTAN", agregó el embajador. "Sabemos que hay al menos 78 tanques Leopard que no están siendo utilizados por la Bundeswehr en este momento y que, por tanto, pueden ser entregados inmediatamente", señaló Melnyk. "También tenemos una nueva oferta de la industria alemana para la producción de 100 tanques Leopard". Sin embargo, aclaró que el problema son los largos plazos de entrega. El embajador ucraniano pidió además misiles AGM-84 Harpoon, que pueden utilizarse para atacar a buques. La Bundeswehr dispone de unos 60 misiles de este tipo que podrían ser destinados a proteger la costa ucraniana, especialmente la ciudad portuaria de Odessa, según Melnyk. "Por lo que sabemos, estos sistemas serán sustituidos pronto por los nuevos misiles antibuque RBS-15 de todos modos", añadió. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, prometió el sábado la entrega de 120 vehículos blindados y misiles antibuque durante su visita a Kiev. El viernes viajó a Kiev una delegación de la Unión Europea (UE) encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acompañados del primer ministro eslovaco, Eduard Heger. "Creo que, cada vez que partimos, ambos comunicamos algo sobre planes de viaje", contestó Scholz preguntado sobre un posible viaje a Kiev en una conferencia de prensa conjunta con Johnson en Londres el viernes. Ese mismo día, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, señaló su interés por viajar Ucrania: "Por supuesto, también estoy pensando en el momento adecuado para mi próxima visita a Kiev". Según Melnyk, sería mejor que fuese el jefe de Gobierno alemán quien visitase Kiev, ya que la visita del presidente Steinmeier tendría un carácter simbólico, adujo. "Sería mejor que el canciller u otros miembros del Gobierno vinieran (a Kiev) y tomaran decisiones concretas sobre un mayor apoyo masivo a Ucrania", agregó.