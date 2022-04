Denuncia de cocaleros sobre audios muestra pugna por control de Felcn





10/04/2022 - 08:51:09

Los Tiempos.- La reciente denuncia que hizo el expresidente y líder de las Seis Federaciones de Productores de Coca, Evo Morales, pone al descubierto las tensiones en el MAS y la desaprobación del Ministro de Gobierno, además de la existencia de un sistema de protección político al narcotráfico, señalan legisladores y analistas. Los audios que revelan la suspensión de un operativo en un megalaboratorio en Valle Sacta, el 25 de marzo, se suma a otros siete casos durante el gobierno de Luis Arce. Entre ellos están la captura del exjefe de la Felcn Maximiliano Dávila por su conexión con la operación “Los Andes” en Perú y Colombia. También la intervención al aeródromo La Cruceña (ex-Mondaka) y la declaración del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre dirigentes y diputados que “se llenan los bolsillos” gracias a los cocaleros (ver infografía). El diputado Jorge Komadina (CC) expresó que para entender la denuncia de Morales hay que comprender que el MAS dejó de ser un partido monolítico, con la agravante de que la división ha cundido como “metástasis” en todas las organizaciones. “El fondo es una disputa por el poder y se puede advertir en la contradicción en relación al ministro, pero que es el hombre de confianza del presidente Arce”, explicó. Los “narcoaudios”, entregados por policías del “proceso de cambio”, no sólo muestran, nuevamente, los nexos de altos mandos de la Felcn con el narcotráfico, sino que provocan que sea el propio expresidente quien confirme la presencia de esta actividad ilícita. El sociólogo e investigador de la hoja de coca Fernando Salazar indicó que, más que una ruptura en el MAS, hay una negociación por cuotas de poder. “Evo quiere seguir controlando al Presidente. Logró destituir al jefe de la Felcn, pero no logra un cambio político, como el cambio del viceministro o el ministro”, dijo. A ello se suma la denuncia del comandante de Umopar Chimoré, Yerko Terán, de un encubrimiento comunal, porque se estaban reuniendo 350 personas para evitar la destrucción de la factoría. Komadina advierte que “la Policía está siendo instrumentalizada, pero detrás hay un sistema de protección político al narcotráfico; ahora sólo aparecen chivos expiatorios de un sistema más complejo que no opera sin protección política”. Tras la denuncia mediática de Morales, el 4 de abril, el Ministerio Público abrió una investigación que derivó en que los primeros aprehendidos sean los policías que intervinieron en el operativo. De momento, se desconoce cuál será el tratamiento para el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, quien reemplaza en el gobierno de Arce a Felipe Cáceres, el sar antidroga en todo el gobierno de Evo Morales. Para el abogado constitucionalista Williams Bascopé, la presunta cobertura al narcotráfico que reflejan los audios es similar al operativo ejecutado en el aeródromo de Mondaka, el 30 de julio de 2019, que se “borró” por órdenes del entonces comandante de la Felcn, Maximiliano Dávila, según se supo en marzo. “Algo similar pasó en 2019 en el gobierno de Evo Morales, cuando Carlos Romera era ministro y estaba de comandante de la Felcn Maximiliano Dávila”, dijo ayer en radio Panamericana. Explicó que, según la denuncia del reportaje de El Deber: “Se ejecutó una operación con el secuestro de cocaína en avionetas que estaban en el aeródromo de Mondaka, Cotoca. Entonces, Dávila ordenó borrar el operativo. Ese día se detuvieron a varias personas, pero luego la operación fue anulada”. Preguntó qué objetivo tiene Morales con la nueva denuncia: “Lavar su imagen, para proteger el gobierno de Luis Arce. Creo uno de sus objetivos es para descabezar a la Felcn o al Ministro de Gobierno. Si es así, muestra la división del MAS”. Sin embargo, ante este nuevo caso, pidió no olvidar los casos de otros exjefes policiales: Óscar Nina, René Sanabria y Gonzalo Medina. LAS SEIS FEDERACIONES DEL TRÓPICO DICEN QUE TEMEN SER “COMPROMETIDAS” La determinación de las Seis Federaciones de Productores de Coca del trópico luego de la denuncia de Morales fueron “no encubrir el narcotráfico” y pedir más presupuesto para la lucha contra este flagelo. Además, el dirigente de la Federación Única Centrales Unidas, Vicente Choque, dijo que no confían el Ministerio, pero aclaró que no se refería al Ministro, “porque nos quieren comprometer”. El exministro de Defensa en la gestión de Morales Javier Zabaleta considera que la lucha contra el narcotráfico no va ser exitosa por dos razones, dijo en Panamericana. Considera que la lucha contra el narcotráfico nunca va a ser exitosa por dos razones: “Primero, hay una institución policial que hace política y tiene mecanismos dudosos contra la lucha contra la corrupción interna. Segundo, como país, necesitamos sentarnos a redefinir la lucha antidrogas”, explicó. Entretanto, el exjefe de Umopar Chimoré Yerko Terán denunció en la Fiscalía que el día del operativo recibió llamadas del jefe nacional de Umopar, Franco Arancibia, “ordenándome de manera compulsiva y amenazante: ‘Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan de ahí’. Incluso, utilizando terminología policial ex filtren”.