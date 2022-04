García Linera y su familia usaban helicópteros militares durante los fines de semana





10/04/2022 - 08:15:39

El Deber.- Dentro del juicio oral por el caso golpe de Estado II, el ex comandante del Ejército Pastor Mendieta reveló que el expresidente Evo Morales, junto al entonces vicepresidente Álvaro García Linera, convirtieron la cancha del Colegio Militar (Colmil) en un helipuerto. Incluso, aseguró que la familia de la exsegunda autoridad del país hacía uso particular de helicópteros para trasladarse los fines de semana a su domicilio. “Mi cliente ha declarado que el Colegio Militar era usado como un helipuerto para el traslado del expresidente Evo Morales, al menos tres veces a la semana. También era usado, especialmente los fines de semana, por García Linera, incluso para uso particular de su familia para dirigirse a su domicilio”, confirmó a EL DEBER el abogado defensor Juan Javier Peñaloza. En 2017, según los reportes de prensa, Morales había cambiado los autos blindados por viajes en helicóptero que ahorraban tiempo, pero incrementaba los gastos. En 2019, los expertos estimaron que una nave presidencial gasta un mínimo de $us 40 por minuto (2.300 por hora) y un máximo de $us 50 por minuto (3.000 por hora), lo que significa que los vuelos cortos del ex jefe de Estado entre tres y seis veces por día costaban entre $us 200 y 250, cada uno. En octubre de 2018, el exvicepresidente compartió un video en Facebook sobre su viaje en helicóptero a puertas abiertas con su hija de un año y medio, mientras trabajaba. El tema fue polémico y su esposa, Claudia Fernández, refirió que la menor estaba acostumbra a los viajes en helicóptero. “En helicóptero hemos viajado ya, ella está acostumbrada, eso sí, siempre le recomiendo que tiene que estar bien agarrada y asegurada”, comentó la también expresentadora de televisión. Elementos El Ministerio Público acusa a Pastor Mendieta de haber autorizado el aterrizaje del helicóptero que trasladó a Jeanine Áñez desde El Alto al Colmil en La Paz. Supuestamente, el general coordinó con la Policía para que la entonces senadora por Unidad Demócrata tenga vehículos oficiales y custodia como si fuera presidenta. En el juicio, el ex comandante general del Ejército y el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Arce San Martín manifestaron, por separado, que el vuelo del helicóptero que usó la exmandataria transitoria es netamente responsabilidad del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Jorge Gonzalo Terceros Lara. Por otro lado, Mendieta declaró que en medio de los conflictos de 2019, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman le reclamó a través de una llamada telefónica a Evo Morales por abandonar el país en medio de las protestas ciudadanas en contra del fraude electoral. “Y, textual, el señor expresidente en ese momento indica al general Kaliman que nosotros, como militares, hemos estudiado para eso y somos expertos en negociación, que las bases lo habían sobrepasado”, relató Mendieta. En ese momento habría surgido el nombre del exministro César Cocarico, quien fue sugerido para negociar con él, puesto que sería el responsable de lo que ocurría. Anteriormente, el excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, en su declaración ante la Fiscalía también se refirió a la llamada con Morales, en la cual había surgido el nombre de Cocarico. El juicio está en receso por tres días. El martes se reanuda la audiencia para la presentación de pruebas de ambas partes. Es posible que se presenten incidentes de exclusión probatoria y en caso que no, se judicializarán las pruebas documentales. El abogado Peñaloza lamentó que se lleve adelante un proceso irregular desde que se emitió la imputación. Aclaró que no se respetó el plazo procesal de seis meses antes de presentar la acusación formal.