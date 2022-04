Excomandante Mendieta: Evo y Álvaro aterrizaban seguido en el Colmil, hasta con sus familiares





09/04/2022 - 16:55:34

Página Siete.- El excomandante del Ejército, Pastor Mendieta reveló que el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera aterrizaban en helicóptero cada semana en el Colegio Militar (Colmil), incluso acompañados de otras autoridades políticas y familiares. “En ningún momento he pensado que pueda ser un delito del cual se me acusa de que yo autorice el aterrizaje de helicóptero en el Colegio Militar, siendo que esos aterrizajes, señor juez, eran de manera permanente. El expresidente (Morales) a la semana, dos o tres veces aterrizaba, asimismo el exvicepresidente, particularmente los fines de semana el exvicepresidente (García Linera), aterrizaba transportando autoridades políticas e incluso familiares, para asistir a su casa”, detalló Mendieta en la audiencia de juicio oral llevado a cabo el viernes. Mendieta fue procesado por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en el caso "Golpe de Estado II". Entre uno de los delitos que se le acusan está la autorización que dio para que el 11 de noviembre del 2019, la entonces senadora Jeanine Añez aterrice en una aeronave en el Colmil, un día antes de que asuma el mando del país. El exjefe militar explicó que el uso de las aeronaves de las Fuerzas Armadas (FFAA) es atribución del comandante de la Fuerza Aérea. En ese sentido, recibió una llamada el 11 de noviembre, en la que le indicaron que militares se trasladaban al Colmil, y como comandante del Ejército solo autorizó el aterrizaje del helicóptero. “No me imaginaba que pueda constituirse en un delito autorizar al comandante del Colegio Militar que aterrice el helicóptero, sin conocer a quién transportaba, a qué personas transportaba. En ese evento no participó directamente, solo me comunico por el teléfono señalando textualmente: está autorizado (el aterrizaje)”, complementó.