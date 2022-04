Choquehuanca sobre los licenciados: ¿Qué nos van a enseñar? ¡A robar! Son bien flojos





09/04/2022 - 16:42:21

Página Siete.- Durante la Primera Cumbre de Profesionales de la provincia Pacajes, en La Paz, el vicepresidente David Choquehuanca tildó este sábado de ladrones y flojos a los profesionales que tienen el grado académico de licenciatura, en alusión a aquellos que no son indígenas. “Y nosotros decimos, no, nosotros no sabemos, ellos tienen que venir, los licenciados tienen que venir a enseñarnos ¿Qué nos van a enseñar? ¡Nos van a enseñar a robar! Nosotros les podemos enseñar, ellos son bien flojos. Gracias a nosotros en la ciudad hay comida, gracias a nosotros hay hasta para hartarse”, manifestó Choquehuanca, durante su intervención en idioma aymara. Dijo que los profesionales indígenas tienen que discutir todos estos temas. “Nuestros hijos e hijas van a la universidad a aprehender, pero a ellos también les han hecho repetir para que no piensen como los del Collasuyo. A ellos les ha puesto un casco”. Choquehuanca aprovechó la ocasión para remarcar que este encuentro debe generar proyectos enmarcados en subsanar necesidades y potenciar fortalezas del lugar. “Debemos actuar siempre pesando en la comunidad. Nuestros profesionales no tienen que olvidarse de que tenemos saphi (raíces). Nos estamos levantando con orgullo”, dijo. El mandatario además recordó que las autoridades gubernamentales se deben al pueblo y apuntó a la construcción de la unidad en el país como un factor fundamental en busca de mejores días. “Los paceños nos levantaremos y nos uniremos, porque si nos unimos recién nos van a respetar. Desde La Paz vamos a proyectar unidad nacional. Los aimaras vamos a proyectar la unidad continental”, enfatizó. Hizo hincapié en el modelo de economía circular implementado en Bolivia. “La plata no se puede concentrar en unas cuantas manos, tampoco el poder, todos tenemos derechos. La economía tiene que circular, al igual que el poder”, sentenció, citado por un boletín de prensa. Según la Vicepresidencia, serán dos días de amplio trabajo intelectual enmarcados en cinco ejes temáticos: económico, productivo, social, ambiental, político y cultural. Pacajes también cuenta con potencialidades económicas, siendo las más representativas: la ganadería camélida, vacuna y ovina; yacimientos de yeso; riqueza mineralógica (cobre, oro, antimonio); vertientes de aguas salinas (salares); y agricultura.