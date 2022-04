Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometieron





09/04/2022 - 07:15:07

Quién.- Jennifer Lopez confirmó su compromiso con Ben Affleck. La actriz y cantante de 52 años compartió un video llorando y mirando su anillo de compromiso, el viernes por la noche, en su sitio web oficial. Mostró el impresionante ring en un clip de 13 segundos, sin señales de su prometido, de 49 años. "Eres perfecto", dice Lopez en una voz en off mientras suena música romántica. El video comienza con una pantalla negra con una vista de su anillo antes de que la cámara se mueva hacia su cara. La estrella nacida en el Bronx se limpia las lágrimas de alegría, mientras mira su sortija de esmeraldas y diamantes. Jennifer lleva un atuendo informal que consistió en un top verde, un cárdigan de punto y mínimo de maquillaje. Lopezy Affleck provocaron rumores de compromiso a principios de esta semana, cuando la fotografiaron con un anillo en el dedo anular mientras compraba en Los Ángeles con su hija Emme, de 14 años. Hace 18 años JLo y Ben estuvieron comprometidos hace 18 años. La relación de la pareja fue un shock para los fans, quienes ven como revivió la pasión nuevamente casi 17 años después de su compromiso fallido. En abril de 2021, Jennifer confirmó el final de su relación con Alex Rodríguez, el ex Yankee de Nueva York, después de que la pareja salió durante cuatro años y estuvieron comprometidos durante dos años. A mediados de mayo, la actriz pasó un tiempo en Los Ángeles con Ben, reveló según una fuente. "Jennifer estuvo en Los Ángeles por un par de días", dijo el informante. Pasó tiempo con Affleck. Luego se mantuvieron en contacto todos los días desde su viaje a Montana. La pareja hizo oficial su relación en Instagram en julio, en honor al 52 cumpleaños de ella. La poderosa pareja ha seguido fortaleciéndose en su relación desde entonces. Asisten a eventos, alfombras rojas y pasan el tiempo juntos en todo el mundo. Ben y Jen comenzaron a salir en 2002 después de conocerse en el set de Gigli. Pronto se comprometieron y se casarían en septiembre de 2003, pero pospusieron su boda y finalmente se separaron en enero de 2004. Una familia moderna Ben tiene tres hijos con su ex esposa Jennifer Garner: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13 y Samuel, 10. Jennifer tiene dos hijos con su exmarido Marc Anthony: los mellizos Max y Emme, de 13 años. Los rumores de un posible compromiso entre JLo y Ben comenzaron a circular dos días antes, mientras ella salía con su hija Emme. Estaba girando el anillo para ocultar el enorme diamante mientras salía de la tienda. El mes pasado, se informó que ya están pagando más de 50 millones de dólares por una mansión enorme. La propiedad de 20 mil pies cuadrados está ubicada en el lujoso vecindario de Bel Air en Los Ángeles y puede acomodar fácilmente a su familia combinada, ya que cuenta con 10 habitaciones y 17 baños.