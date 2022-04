Jurado declara a extenista Boris Becker culpable de ocultar patrimonio





09/04/2022 - 06:04:15

DPA. - El ex tenista alemán Boris Becker fue hallado este viernes culpable de varios cargos en un juicio penal celebrado en su contra en el Reino Unido. Un jurado decidió hoy que Becker, de 54 años, había ocultado parte de su patrimonio a su administrador concursal. Este fallo implica que Becker teóricamente podría ser condenado a una pena de prisión. La sentencia se dará a conocer el 29 de abril. Becker siguió el pronunciamiento del veredicto con el rosto enrojecido. El ex ganador de Wimbledon puede recurrir la sentencia. Becker fue declarado insolvente por un tribunal el 21 de junio de 2017. El jurado concluyó ahora que Becker no reveló todos sus bienes en cuatro de los 24 cargos, en contra de los requisitos legales. Las acusaciones se referían a cuentas y bienes inmuebles, así como a varios trofeos, entre ellos el de Wimbledon, de la primera victoria de Becker en el importante torneo de Grand Slam en 1985. El ex deportista negó terminantemente las acusaciones, alegando ante el tribunal que no había tenido ni tiempo ni conocimientos sobre su patrimonio y que siempre había dejado los asuntos financieros en manos de sus asesores. Su abogado, Jonathan Laidlaw, lo retrató como una persona ingenua y perezosa y sostuvo que no había sido informado a tiempo de sus obligaciones tras la declaración de insolvencia. Sin embargo, la fiscal Rebecca Chalkley no creyó los alegatos del deportista alemán. Dijo que Becker había transferido deliberadamente dinero a otras cuentas para evitar el acceso de sus administradores concursales a los fondos. Además, afirmó que el ex tenista sabía que estaba registrado como propietario de varios inmuebles.