Juicio oral contra Añez ingresa en otro receso hasta la próxima semana





09/04/2022 - 05:22:21

Página Siete.- El tribunal que trata el caso "golpe de Estado II" dispuso la la tarde de este viernes que el juicio oral ingrese en un nuevo receso hasta el martes 12 de abril a las 10:00. El acto procesal se llevará a cabo con una modalidad mixta: de forma presencial para los abogados y virtual para los coacusados. “Se va a señalar para el día martes 12 de abril de 2022 a horas 10:00 am. Esto en sujeción a que tienen otras audiencias y no se les puede coartar este derecho a asumir esta defensa”, señaló el presidente del Tribunal, Germán Ramos. Asimismo, se indicó que el acto procesal será retomado de manera semipresencial y, teniendo en cuenta que se llevará adelante la etapa probatoria con "prueba documental, los abogados deben constituirse de manera presencial, mientras que los coacusados, que se encuentran con detención preventiva, deben asistir de manera virtual. El juicio será retomado desde la sala de audiencias del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción. La audiencia de este viernes se desarrolló de manera presencial en el penal de Miraflores, donde la exmandataria Añez defendió su inocencia. Además, subrayó que se encuentra 390 días con detención preventiva. En ese contexto, reclamó porque, a su juicio, en su caso no se tomó en cuenta el juicio de responsabilidades para procesarla, derecho concedido incluso a un expresidente dictador. Asimismo, afirmó que su mandato fue consecuencia de una convulsión social y un “boicot” de legisladores del oficialismo que no asistieron a una sesión convocada para pacificar el país. No obstante, en el turno del contrainterrogatorio de la acusación, la exautoridad se acogió al derecho constitucional al silencio. Luego de un breve receso también brindaron sus declaraciones los exjefes militares Flavio Arce y Pastor Mendieta, ambos rechazaron las acusaciones en su contra. Arce, quien entonces fungía como jefe de Estado Mayor, apuntó que no participó directamente de ninguno de los hechos por los que se le acusa y remarcó que ningún miembro de la Fuerza Aérea o del Colegio Militar lo mencionó en sus declaraciones respecto al aterrizaje de helicópteros en el colegio militar, aspecto del cual es sindicado. Por su parte, Mendieta, quien fue comandante del Ejército, manifestó que en las oportunidades en que le tomaron declaraciones durante el proceso no le preguntaron sobre los delitos de los que se le acusa. Además, indicó que no estaba presente en forma física en muchos de los eventos. Junto con Añez, Arce y Mendieta, también están acusados los excomandantes de las FFAA, Williams Kaliman y Sergio Orellana; y el excomandante de la Policía Yuri Calderón, quienes fueron declarados en rebeldía. El juicio prosigue para este grupo con abogados de oficio.