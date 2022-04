Exjefe del Ejército revela que Kaliman le reclamó a Evo por abandonar el país en medio del conflicto de 2019





09/04/2022 - 05:07:15

Erbol.- Durante el juicio del caso denominado “golpe de Estado II”, el excomandante del Ejército, Jorge Mendieta, reveló que en medio de los conflictos de 2019, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le reclamó a Evo Morales por abandonar el país en medio del conflicto. Mendieta recordó ese episodio a tiempo de sostener que el Alto Mando militar, entonces, tenía en todo momento contacto con el gobierno legalmente constituido para hacer cumplir las disposiciones de la norma. Afirmó que Kaliman tenía una permanente relación con Evo Morales y contó la llamada que tuvieron el 11 de noviembre de 2019, antes de que el exmandatario abandone territorio nacional para irse a México, mientras que había protestas en El Alto que amenazaban con extenderse a La Paz. “En el momento que estaba por despegar, el señor Comandante en Jefe coloca en altavoz su teléfono y le reclama al señor presidente por qué estaba dejando el país en este momento, porque había una amenaza muy fuerte de El Alto que bajaba mucha gente”, relató el general Mendieta. “Y, textual, el señor expresidente en ese momento indica al general Kaliman que nosotros como militares hemos estudiado para eso y somos expertos en negociación, que las bases le habían sobrepasado”, agregó. Según Mendieta, en ese momento surgió el nombre del exministro César Cocarico, quien fue sugerido para negociar con él, puesto que sería el responsable de lo que ocurría. Anteriormente, el excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, en su declaración ante la Fiscalía también hizo referencia a una llamada con Morales, en la cual había surgido el nombre de Cocarico. Terceros indicó que, mediante teléfono, Evo Morales le exigía autorizar el ingreso del avión mexicano que lo sacaría del país, o que de lo contrario 15 mil “compañeros” se movilizaban desde El Alto e iban a quemar la ciudad de La Paz. Según Terceros, cuando pidió a Morales no hacer eso, éste le dijo que ya no tenía el control y que el “encargado” era Cocarico. El general Mendieta contó también que, una vez el avión despegó de Chimoré, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, se despidió de Kaliman bastante emocionado y se fue, a pesar de que se le ofreció protección en el Comando. En este caso, Medina está acusado de presuntamente colaborar para la asunción a la presidencia de Jeanine Añez en 2019, específicamente se lo imputa de haber permitido utilizar el Colegio Militar para recibir el helicóptero en que se trasladaba a la entonces senadora cuando llegó a La Paz, antes de asumir como mandataria. En su defensa, el excomandante del Ejército argumentó que el uso de las aeronaves es tuición de la Fuerza Aérea y no suya. Reconoció que, si bien autorizó usar el Colegio Militar para el aterrizaje del helicóptero que transportaba a Añez, indicó que recibió una orden de Kaliman y que no le dijeron quién estaba en esa aeronave. Señaló que “esos aterrizajes eran de manera permanente”, porque el expresidente, en referencia a Morales, usaba esas instalaciones dos o tres veces a la semana. Agregó que incluso el exvicepresidente también aterrizaba con autoridades y su familia. “Particularmente el exviceoresidente aterrizaba transportando autoridades políticas, incluso familiares para asistir a su casa, se le colaban y aterrizaban en esa cancha de pasto sintético”, agregó. Medina brindó sus declaraciones ante el tribunal del caso “golpe II” en la cárcel de San Pedro, donde cumple detención preventiva.