Pink Floyd vuelve después de 28 años para denunciar la invasión a Ucrania





08/04/2022 - 19:17:43

Infobae.- Después de casi tres décadas sin crear nueva música original, la mítica banda de rock británico Pink Floyd se ha vuelto a unir para apoyar a Ucrania. Eso sí, sin su bajista original Roger Watters, con quien no tocan desde el Live 8 de 2005. El guitarrista, cantante y líder de la banda, David Gilmour, logró reunirse con el baterista Nick Mason, el otro miembro original vivo de Pink Floyd, y terminar de conformar el ensamble con el bajista Guy Pratt y el compositor Nitin Sawhney, para crear la canción “Hey Hey Rise Up”, cuyas regalías serán donadas al Fondo Humanitario de Ucrania de la ONU. Según The Guardian, Gilmour se inspiró en el músico ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda BoomBox, quien en febrero dejó a su grupo de rock entonces de gira por Estados Unidos, para irse a Ucrania a pelear contra las fuerzas invasoras de Rusia. Gilmour vio un video de Instagram del músico con ropa militar cantando una canción de protesta en la plaza Sofiyskaya de Kiev y luego se sintió inspirado para hacer algo al respecto. “Pensé: eso es bastante mágico y tal vez pueda hacer algo con esto”, dijo Gilmour a The Guardian. “Tengo una gran plataforma en la que Pink Floyd ha trabajado durante todos estos años. Es realmente difícil y frustrante ver este ataque extraordinariamente loco e injusto por parte de una gran potencia contra una nación independiente, pacífica y democrática”. “La frustración de ver eso y pensar ‘¿qué diablos puedo hacer?’ es algo insoportable”, agregó el músico. Así que Gilmour, que tiene una nuera ucraniana y nietos que son mitad ucranianos, eliminó esa frustración y la convirtió en algo productivo. El grupo se reunió y grabó la canción y un video musical, que muestra a Mason tocando una batería que tiene una pintura de la artista ucraniana Maria Primachenko. Según los informes, Waters, que dejó el grupo en 1985, no regresó para la reunión. Sin embargo, la canción presenta la voz de Khlyvnyuk del video que inspiró a Gilmour para empezar. Gilmour se acercó a Khlyvnyu, quien fue hospitalizado por una lesión en el conflicto. “La próxima vez que lo vi, estaba en el hospital, herido por un mortero”, dijo Gilmour a The Guardian. “Me mostró esta pequeña pieza de metralla de un cuarto de pulgada que se había incrustado en su mejilla. Lo había guardado en una bolsa de plástico”. Junto con la nueva canción, Pink Floyd también anunció recientemente que eliminaron toda su música de los proveedores de música digital rusos y bielorrusos. Gilmour espera que la canción, que se estrena este viernes, pueda cumplir un propósito importante para el pueblo de Ucrania. “No haría esto con muchas más cosas”, dijo Gilmour, “pero es de vital importancia que la gente entienda lo que está pasando allí y haga todo lo que esté a su alcance para cambiar esa situación”. Cabe destacar que Pink Floyd sufrió la partida de Roger Waters en 1985 por diferencias creativas con el resto de los miembros de la banda, los cuales se quedaron con los derechos del nombre y continuaron haciendo giras y publicando álbumes de estudio hasta la muerte del tecladista Richard Wright en septiembre de 2008 cuando Gilmour y Mason quedaron como los miembros activos de la banda. La última vez que los cuatro miembros de Pink Floyd compartieron escenario fue durante el concierto benéfico Live 8 en la tarima de Londres. El último material original grabado por Pink Floyd fueron las sesiones de las que surgiría el disco “The Division Bell” publicado en 1994 y “The Endless River”, que vio la luz en 2014. Esta canción significa la primera vez en 28 años que Gilmour y Mason lanzan material inédito bajo el nombre Pink Floyd.