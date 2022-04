Las tropas rusas avanzan sobre la región más rica de Ucrania y Putin quiere cantar victoria antes del 9 de mayo





08/04/2022 - 08:44:09

Infobae.- Mientras estamos preocupados por los crímenes de guerra en Irpin y Bucha o cómo expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las tropas de Putin aprovechan el tiempo para reagruparse y comenzar el ataque en el Donbás. En una incursión de tanques y artillería pesada, con las líneas de suministro mucho más cortas, la concentración de tropas que vienen de Bielorrusia y varios miles de mercenarios sirios y conscriptos “carne de cañón”, Rusia va a intentar quedarse con el este ucraniano rico en energía y hacer un desfile triunfal en la Plaza Roja de Moscú el próximo 9 de mayo. La región del Donbás era considerada “el corazón” de la Unión Soviética. Hay posters propagandísticos de 1922 mostrando la importancia que tenía para Moscú esa planicie alrededor del río Donets. Era la más desarrollada en ese momento. Había sido la región del Este que primero entró en la Revolución Industrial. En 1721 se descubrieron allí unas enormes reservas de carbón. Después de tres siglos de explotación todavía quedan unas 60.000 toneladas bajo tierra. Y con el carbón llegó la industria pesada. En 1869, el industrialista galés John Hughes levantó la primera planta de acero en la localidad de Yuzovka. Desde entonces, se instalaron fábricas de metalmecánica, de ferrocarriles, tractores, camiones, armamento, electrodomésticos, etc. La mitad de esa producción es de exportación y de ésta, un 22% la compraba Rusia hasta la invasión de 2014. También tiene una reserva importante de gas de esquisto (shale gas), que forman parte de la cuenca más amplia del Dniéper-Donets, los dos ríos que cruzan el este ucraniano. Con la independencia, en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, los sucesivos gobiernos de Kyiv se esforzaron por cortar su dependencia de Moscú. En 2012 se firmó un importante acuerdo con Royal Dutch Shell para desarrollar el estratégico yacimiento de Yuzivska. El estallido de la guerra en la región en 2014 obligó a los holandeses-británicos a retirarse. Pero el gas está allí y puede ser la fuente de donde extraer lo que tanto necesitan Alemania, Austria y el resto de Europa Central. Es en estas riquezas donde está posada la mirada de Vladimir Putin. El control del Donbás y de los puertos de los mares de Azov y Negro podrían darle un poder económico que hoy no tiene Rusia. Un posicionamiento estratégico con las mayores reservas energéticas de la región. Es allí donde está concentrando sus tropas y cañones para lanzar una ofensiva de vieja escuela: mucha infantería, avance cruzado de tanques, lanzamiento masivo de misiles y morteros, así como bombardeos de la aviación desde el territorio ruso (para no exponerse al peligro de los lanzacohetes “kamikaze” ucranianos) y de la marina desde los barcos estacionados en el Mar Negro. En las últimas horas, las fuerzas rusas siguieron redesplegándose en el eje Izyum-Slovyansk, dos ciudades claves desde donde pueden seguir avanzando hacia el Este hasta unir esa zona con las separatistas de Donetsk y Luhansk. Desde allí también podrían acorralar Kharkiv, la segunda ciudad ucraniana. En el sur, todavía no lograron entrar en Mariupol a pesar de haberla destruido en un 80% y provocado en los suburbios tantas atrocidades que los obligó a llevar crematorios transportables para quemar los cuerpos y borrar las huellas. Otras unidades completaron su retirada del óblast (región) de Sumy y de acuerdo a los informes que envían los satélites, esas fuerzas se están reagrupando en la cercana ciudad rusa de Belgorod. “Es muy probable que las próximas batallas importantes de esta guerra las veamos en Izyum que va a ser la plataforma para capturar Slovyansk. Pero allí van a necesitar refuerzos que provengan de las tropas que dejaron el oeste de Kyiv o que vengan desde territorio ruso, pero es probable que estas unidades no recuperen la eficacia en el combate durante algún tiempo”, explicó en su último informe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Desde Slovyansk es muy probable que intenten aislar aún más a las tropas ucranianas que impidieron hasta ahora el avance desde el Este y vayan por otros dos puntos importantes, las ciudades industriales de Rubyzhne y Horlivka, de esa manera conseguirían consolidar el corredor que viene desde el Mar Negro y que llega hasta los enclaves separatistas. “Van hacia el sur, hacia Kamyanka, porque es la carretera que lleva a la ciudad de Sloviansk”, agregó Max Strelnyk, del gobierno de Izyum, en una charla con la CNN. “Tenemos interceptaciones de radio de sus conversaciones; su tarea es capturar la región de Donetsk desde el norte”. Las autoridades locales del Este ucraniano advirtieron ayer a los residentes que el plazo para evacuar la zona se estaba reduciendo. El gobernador regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo en un vídeo publicado en su página de Facebook: “Los próximos días pueden ser la última oportunidad para salir. El enemigo está tratando de cortar todas las vías posibles para salir. No se demoren: ¡salgan ya!”. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, aseguró que los rusos “están acumulando más tropas cerca de la frontera. Se están preparando para una nueva invasión por todo el Donbás”. “Estamos esperando lo peor”, lanzó abrumado el alcalde de Sloviansk, Vadim Lyakh, en una entrevista telefónica el jueves. Dijo que la ciudad estaba almacenando suministros médicos y alimentos en los refugios antibombas y los hospitales. “Ya vimos lo que sucedió en las ciudades cercanas de Mariupol e Izyum. Tenemos que aprender de ellos. Por suerte, nosotros tuvimos más tiempo para prepararnos”. En la última semana salieron de la ciudad unas 1.500 personas por día. Se despacharon convoyes especiales de trenes y autobuses que salieron hacia la frontera polaca. En 2014, Sloviansk ya fue uno de los principales focos de la guerra y estuvo brevemente en manos de los separatistas prorrusos antes de que las fuerzas ucranianas los hicieran retroceder en julio de ese año. Su importancia radica principalmente en el hecho de que está rodeada por tres lados por ciudades controladas por Rusia -Izium al norte, Luhansk al este y Donetsk al sur-. Pero las tropas del Kremlin ya fracasaron en sus intentos por tomar varias otras ciudades. Y el ISW lo advierte: “Si las fuerzas rusas no son capaces de tomar Slovyansk, es poco probable que los asaltos frontales rusos en el Donbás rompan de forma independiente las defensas ucranianas y la campaña rusa para capturar la totalidad de las provincias de Luhansk y Donetsk probablemente fracasará”. Putin tiene un plan. Quiere celebrar la toma del Donbás y dar por terminada la guerra con un gran desfile en la Plaza Roja el 9 de mayo, cuando se celebra el Día de la Victoria sobre las fuerzas nazis en 1945. Pero a la vista de la pobrísima actuación de sus tropas en Ucrania es bastante improbable que tenga un resultado más o menos viable para declararse ganador para ese día. Todo indica que tendrá que esperar un tiempo más prolongado y todavía cabe la posibilidad de que el gran desfile de la victoria se realice en Kvyv presidido por Volodymyr Zelensky y acompañado por los jefes de Estado de toda Europa y América.