Bolivia ofrece 4 MMmcd extra de gas a Argentina, pero si Brasil baja demanda





08/04/2022 - 07:18:37

Página Siete.- Bolivia ofreció enviar a la Argentina 4 millones de metros cúbicos de gas por día (MMmcd) adicionales para completar 18 MMmcd en invierno, si es que Brasil reduce su demanda y existe la disponibilidad de producción. Según el compromiso asumido por el presidente del Estado, Luis Arce, con su homólogo del país vecino, Luis Alberto Fernández, se acordó la exportación de 14 MMmcd, similares al volumen de invierno en 2021. Luego de la reunión bilateral que sostuvieron en Buenos Aires, ambos mandatarios suscribieron ayer una Declaración Conjunta que, entre otros puntos, garantiza la venta de gas y viabiliza la cooperación técnica en materia de litio. “Argentina tiene garantizado el suministro de gas, pero también estamos adelantando, más allá de lo que es el gas, y empezamos a coordinar la agenda del litio”, indicó Arce durante una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a Fernández. El mandatario sostuvo que llegó a Argentina para sellar algunos acuerdos y poner fin a “ciertas incertidumbres o turbulencias”, que puede generar el no alcanzar una solución temprana. Fernández señaló en la conferencia de prensa que no tenía a la mano los datos exactos del acuerdo, pero subrayó que se mantienen las mismas condiciones del contrato del año pasado y Bolivia asume el compromiso de realizar el envío de un volumen adicional, si es que hay un aumento de la producción de gas natural. “Argentina tendrá prioridad para acceder a ese volumen incremental”, precisó. El portal del diario La Nación reportó, con base en fuentes oficiales cercanas a la negociación, que Bolivia entregará en el invierno (en el pico de demanda) 14 MMmcd, el mismo volumen que en 2021. Adicionalmente, se dará prioridad a Argentina para entregar 4 MMmcd de gas extra y alcanzar un volumen de 18 millones, si Brasil no los necesita. Esto a un precio de 18 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica). “El país tendría prioridad ante cualquier empresa privada de Brasil. Se firmará por estos 4 MMmcd un contrato interrumpible”, explicaron en el Gobierno argentino. El reporte de La Nación revela que habrá dos precios escalonados. Por los primeros 10 MMmcd, se pagarán entre 8 y 9 dólares, mientras que por los 4 MMmcd restantes (14), el precio se duplica y podría alcanzar los 18 dólares por 18 MMmcd. En la rueda de prensa se preguntó a Arce si esa cuota de gas adicional que recibirá Argentina será en forma directa o pertenece al cupo asignado a Brasil. Al respecto, el mandatario aclaró que el tema aún se negocia con Brasil. “En realidad, con Brasil estamos en negociaciones porque hay que recordar que hubo un contrato, que lamentamos se haya firmado en el gobierno de facto, que ha sido contrario a intereses de los bolivianos. Por lo tanto, nuestra intención es negociar todavía con Brasil para que pueda llegarse a un contrato satisfactorio”, puntualizó. Aseguró que Bolivia hace un esfuerzo por mantener los niveles de exportación de 2021 hacia Argentina que tendrá la prioridad en los volúmenes adicionales que se puedan producir. Fernández recordó que Bolivia presenta un declive en su producción de gas hace varios años por la falta de inversiones ocurrida en la anterior gestión de Gobierno y por eso se celebra el compromiso asumido ayer. El analista Hugo del Granado explicó que por contrato a Brasil se debe entregar 20 MMmcd y al mercado interno 12 MMcd, y con 14 MMcd comprometidos se necesitan 46 MMmcd. Sin embargo, la producción actual de gas varía entre 43, 45 a 46 MMmcd. “Es muy riesgosa la apuesta de comprometer 14 MMmcd a Argentina; vamos a estar muy cerca o pasando límite y no será nada extraño que no se pueda cumplir con el envío regular de 14 MMmcd. En Argentina el invierno ya comienza en abril”, observó. Añadió que para aumentar la producción se espera que entre en operación el pozo X-10 del campo Margarita, pero nadie puede garantizar que eso ocurra en el siguiente mes. Sobre el precio, Del Granado sostuvo que los 18 dólares ofrecidos no son extraordinarios, ya que el LNG está en 45 dólares el millón de BTU y, por el contexto externo, puede subir más. Según el experto, Brasil podría ceder algo su demanda de gas porque sus represas están llenas para generar energía hidroeléctrica, pero esto debe formar parte de una negociación entre los tres países. Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, aclaró que no existe acuerdo con Petrobras para reducir volúmenes en firme. “Eso significa que Petrobras tiene derecho aun de tomar los 20 MMmcd y si no aplicará multas, no se puede bajar”, aclaró. El analista duda de que se pueda llegar a 14 MMmcd para enviar a Argentina, porque la producción de gas llega a 42,5 MMmcd. “Ojalá Petrobras no necesite y eso puede ir a Argentina, pero es un volumen interrumpible”, remarcó Ríos. YPFB puede invertir en Vaca Muerta y habrá ayuda en litio La Declaración Conjunta suscrita ayer por los presidentes de Argentina y Bolivia viabiliza la cooperación técnica en materia de litio y la posibilidad de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierta en el yacimiento de Vaca Muerta. Luis Arce y Alberto Fernández destacaron la importancia de concretar proyectos de cooperación para el desarrollo de la cadena de valor en torno al litio. Por ello, acordaron promover el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, la capacitación de los recursos humanos y la promoción de tecnologías de extracción sustentable de ese recurso evaporítico. Para ese compromiso, acordaron llevar a cabo una reunión técnica en Argentina entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y YPF Tecnologías (Y-TEC) en el mes de mayo de este 2022. Previamente los ministros de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina Ortiz, y de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Daniel Filmus, firmaron el Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación Técnica en Recursos Evaporíticos y Litio.