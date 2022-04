Gobierno no toca al zar antidroga ni al ministro, sectores piden renuncias





Página Siete.- El gobierno de Luis Arce inició la reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a raíz de que exjefes policiales fueron implicados en dar protección al narcotráfico en el trópico de Cochabamba; sin embargo, mantiene en el cargo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas Jaime Mamani (zar antidroga), el primero involucrado de manera indirecta y el otro de forma directa en el caso de los narcoaudios. El zar antidroga fue dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, de la línea de Evo Morales, y actualmente sigue al frente de la lucha antidroga. La oposición pidió la renuncia de ambas autoridades y algunos sectores exigieron al Ministerio Público que convoque al expresidente Evo Morales. Pero en el MAS no hicieron ningún cuestionamiento ni ven irregularidad en el Ministerio de Gobierno o en el Viceministerio de Defensa Social; consideran que sólo los policías aludidos están implicados. En ese sentido, la Fiscalía abrió una investigación de oficio contra el oficial que denunció este hecho, el teniente coronel Yerko Terán, exjefe de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar) Chapare. “Se está escuchando entre audios y acusaciones entre los propios elementos dentro de la Felcn, que no tiene nada que ver contra algún ministerio o contra el propio presidente Lucho Arce; de ninguna manera nosotros consideramos ello”, señaló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, representante del trópico de Cochabamba. De la misma forma, el senador Leonardo Loza, del MAS, refirió: “El tema de cambio o no cambio del ministro es absolutamente responsabilidad y tuición de nuestro hermano Lucho; seguramente se harán los informes, presentarán sus informes”. Ambos legisladores dieron crédito sólo a los audios difundidos por Evo Morales, en los que se acusó a los efectivos antidroga. Sin embargo, Yerko Terán, en su denuncia ante la Fiscalía, adjuntó audios y fotografías que involucran de forma indirecta a Del Castillo y de manera directa a Mamani por presuntamente dar órdenes a jefes antidroga para frenar un operativo el 25 de marzo y así evitar que se destruyan cuatro fábricas y un megalaboratorio de droga en Valle Sacta, Cochabamba. Reiteró que el ahora exdirector de la Felcn, José María Velasco, en una llamada anterior, le dijo que “es orden del ministro y del viceministro” parar ese operativo. Pese a esa denuncia, Del Castillo continúa al frente del Ministerio de Gobierno, impulsa investigaciones contra policías y lleva adelante la reestructuración de la Felcn. En el caso de Mamani, no recibió ningún cuestionamiento del partido de Gobierno, tampoco es investigado pese a que hay audios que lo involucran, según consta en la demanda de Terán. “Nosotros felicitamos al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, por el gran trabajo que viene realizando, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca”, mencionó el diputado Rolando Cuéllar, de la línea renovadora del MAS. Sin embargo, Cuéllar anunció que se adherirá como parte al caso denunciado por Terán y pedirá a la Fiscalía que cite a declarar a Evo Morales como testigo para que diga quién le pasó esos audios sobre operativos contra el narcotráfico. “Vamos a pedir al Fiscal General que se conforme inmediatamente una comisión de fiscales (…) Vamos a pedir que cite al presidente de las seis federaciones, al señor Evo Morales, que lo citen como testigo. Y Evo Morales entregue el celular para que un perito (haga una) pericia de investigación”, aseveró Cuéllar. La oposición considera que tanto Del Castillo como Mamani deben apartarse de su cargo y someterse a la investigación. “El Ministro de Gobierno que está hoy a la cabeza del mando policial, porque así está en la ley, debería irse, dentro de esta pugna que existe en el MAS, porque ellos son los que designan a las autoridades”, señaló el senador Henry Montero, de Creemos. Considera que también debería irse el viceministro de Sustancias Controladas. La bancada de Creemos supone que el Ministerio Público no esclarecerá con transparencia este caso; por eso, sugirió la conformación de una comisión internacional investigativa. El diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), coincidió en que sea una comisión internacional la que investigue este caso y devele todos los “narcovínculos” que hubiera, empezando desde el caso Maximiliano Dávila. “El presidente Arce está protegiendo a Eduardo del Castillo como también al viceministro (Mamani), pero en este caso han dejado que se lo saque al director de la Felcn”, manifestó. Pruebas de exjefe antidroga implican a la gestión de Del Castillo



Con tres testigos, fotos, audios, videos y chats de WhatsApp ofrecidos en su denuncia, el excomandante de Umopar Chapare, Yerko Terán, implicó a la gestión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, porque supuestamente se ordenó el encubrimiento al narcotráfico. “El coronel Jaime Arancibia me dijo que esta orden es del Ministro de Gobierno (Del Castillo) y del viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, que si no salía del lugar (Valle Sacta) ‘me iba a atener a las consecuencias’”, relató Terán en la denuncia presentada en la Fiscalía el miércoles en Cochabamba. El oficial aseguró que el director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, lo llamó el 25 de marzo, para ordenarle que retire a las patrullas de Umopar y no intervenga “cuatro fábricas de cocaína y un megalaboratorio”, hallados en el Valle de Sacta, en el Chapare de Cochabamba. También relató que en una reunión realizada ese mismo día en Umopar, el viceministro Mamani y Velasco le retiraron su confianza y lo destituyeron del cargo de forma ilegal. Ahora, Terán pasó de denunciante a denunciado, debido a que la Fiscalía abrió de oficio otro proceso por el caso de los narcoaudios.