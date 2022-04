Presidente de Diputados: Chile no tiene derecho a seguir utilizando el 100% de aguas del Silala





08/04/2022 - 07:04:35

ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, sostuvo que el equipo boliviano de expertos demostró en la Corte Internacional de Justicia que Chile no tiene derecho a seguir usando el 100% de las aguas de los manantiales del Silala. “Chile no tiene derecho a seguir gozando de estos canales, primer tema; segundo, Chile no tiene derecho a seguir utilizando el 100 por ciento de aguas del Silala”, aseveró en conferencia de prensa a su retorno al país. Mamani fue parte de la delegación boliviana que participó de las audiencias de alegatos orales bolivianos en La Haya, encuentros que se realizaron el lunes y martes de esta semana. “Se ha demostrado científicamente que este caudal se ha mejorado en 15 a 30 por ciento en su volumen de agua. Eso se ha demostrado científicamente. Por lo tanto, (los expertos de Chile) no han podido refutar a ese estudio”, dijo. Bolivia ratificó el martes que la Corte Internacional de Justicia de La Haya debe emitir un fallo que reconozca su soberanía sobre los canales e infraestructura de las aguas del Silala, porque Chile acepta tal propiedad territorial. Así lo afirmó Mathias Forteau, abogado internacional que asesora al Estado plurinacional en el litigio por los manantiales. El lunes, el equipo boliviano dio a conocer que la demanda de Chile carece de elementos que demuestren que Bolivia cometió alguna violación del derecho internacional respecto al Silala.