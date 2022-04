El Gobierno autoriza contratar un crédito de $us 40 MM de Fonplata para el censo





08/04/2022 - 07:02:47

La Razón.- El Gobierno autorizó la firma de un contrato de crédito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 40 millones para financiar el proyecto de censo de población y vivienda de noviembre próximo. Mediante decreto 4694 se autorizó la firma del contrato de crédito que, según la Constitución Política del Estado, deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación y ratificación. “Se otorga en calidad de transferencia el monto de hasta $us 40.000.000.- (CUARENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) al INE, como Organismo Ejecutor de los recursos del Contrato de Préstamo con FONPLATA, para el «Proyecto Censo de Población y Vivienda 2022», establece parte del parágrafo I del artículo 3 de la norma. Está en curso el proceso hacia la realización del censo previsto para el 16 de noviembre. En este periodo empezó la socialización del proceso en sus diferentes etapas, los avances que se tiene y el financiamiento con el que se cuenta. Según una nota del Instituto Nacional de Estadías (INE), en febrero se aprobó Bs 65 millones destinado a la contratación de consultores para el censo, monto que es acompañado por un traspaso presupuestario de Bs116 millones, por parte del Ministerio de Economía, para la contratación de bienes y servicios. En Santa Cruz hubo una marcha demandando transparencia en el proceso censal, aunque el Gobierno la calificó de política. Los resultados del censo derivarán en aspectos como la redistribución de escaños legislativos y de los recursos de Coparticipación Tributaria.