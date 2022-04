Andrónico afirma que caso audios no apunta contra el Presidente o algún ministro





07/04/2022 - 20:10:34

Los Tiempos.- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este jueves que el caso "audios", de supuesto encubrimiento al narcotráfico, no apunta contra el presidente Luis Arce ni a algún Ministerio en específico, dijo que se trata de conflictos internos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). "Para nada, se está escuchando entre audios y acusación entre los propios elementos dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que no tiene nada que ver contra algún ministerio o contra el propio presidente Lucho Arce, de ninguna manera nosotros consideramos eso", afirmó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS). Rodríguez dijo que la Felcn atraviesa conflictos internos y que "no es novedad"; sin embargo, adelantó que harán seguimiento para ver qué acciones toma el Ministerio de Gobierno en el marco de las investigaciones en este caso. El senador dijo que la oposición boliviana intenta estigmatizar al Trópico de Cochabamba y al país como un "narcoestado"; además, resaltó el trabajo del viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, y aseguró que "está luchando contra (el narcotráfico), que no es un problema propio de Bolivia, es un problema a nivel mundial. Se está trabajando, valoramos el trabajo de lucha contra el narcotráfico; estos problemas internos se resolverán en instancias internas". El caso "audios", de supuesto encubrimiento al narcotráfico, derivó en el cambio del director nacional de la Felcn, José María Velasco, quien tiene orden de aprehensión en la Fiscalía. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenó una intervención a la institución y dijo que ya denunció el caso por la vía administrativa y penal. El exjefe de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Chimoré, Yerko Terán, involucró al Ministro de Gobierno, quien habría dado la orden de repliegue de efectivos de fábricas de droga, halladas en Valle Sacta, el 25 de marzo. El propio denunciante, el expresidente Evo Morales, acusó a Velasco de ser uno de los actores del encubrimiento. En tanto, la bancada del MAS en el Legislativo también pidió su cambio, aunque este jueves cuestionó al nuevo jefe policial, Jaime Illanes, por tener algún vínculo con el gobierno de Jeanine Añez.