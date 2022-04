Denunciante de narcoaudios ahora es el principal sindicado del caso abierto en Cochabamba





07/04/2022 - 19:58:49

El Deber.- El coronel Erick Terán Mendoza, quien denunció penalmente a su camarada, coronel Franco Arancibia Díaz, por supuestamente, obligarlo a abortar un operativo en Valle Sacta, ahora aparece como el principal sindicado de dos delitos y fue convocado a declarar. “Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público de oficio contra el coronel Terán, autor y/o autores, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, señala la orden de aprehensión dictada por los fiscales Marcelo Requiz Céspedes, Marisol Rodríguez Velásquez, Fabio Velasco Roja y Emeterio Ortega Vallejos. Terán Mendoza había presentado el lunes una denuncia en contra de su camarada, Franco Arancibia Díaz, por obligarlo a abandonar un operativo donde se había descubierto 4 fábricas de pasta base de cocaína y un ‘megalaboratorio’. La denuncia fue presentada en la localidad de Chimoré. Sin embargo, este miércoles se conoció que la Fiscalía cochabambina había abierto otra investigación en contra de todos los que aparecen en la denuncia de Terán, es decir, el denunciante Terán Mendoza, el ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco; el jefe de Umopar, Franco Arancibia Díaz; y otros dos oficiales de mandos medios que participaron del operativo en Valle Sacta. Richard Cayoja, abogado del coronel Terán Mendoza, dijo que ellos deben ser notificados con 24 horas de anticipación y que nunca recibieron ninguna convocatoria del Ministerio Público; mientras que su cliente aseguró que se presentará al llamado de los fiscales cuando sea citado legalmente. “Si voy a ir a la cárcel voy a hacerlo como policía de honor, voy a responsabilizar al ministro de Gobierno (Carlos Del Castillo), voy a responsabilizar Misterio Público, a mis comandantes que no están actuando con la verdad, están queriendo montar una comisión de fiscales para llegar a una falsedad con un afán político. Si es político o no es político, eso no me interesa, a mí me importa el honor de la Policía”, dijo Terán al enterarse de este segundo proceso. Los fiscales ya emitieron las ordenes de aprehensión en contra de los sindicados y en Cochabamba se iniciaron los operativos de captura.