Una salvavidas británica elaboró un meticuloso kit de asesinato con el que mató al hombre con el que salía





07/04/2022 - 19:25:25

Infobae.- Una adolescente que servía como salvavidas fue condenada a 13 años y medio de prisión por planear meticulosamente la tortura y el asesinato de un hombre con el que tenía una aventura casual a quien acusaba de haberse acostado con otras mujeres. Sophie George estaba “consumida por la venganza” cuando llenó bolsas con lejía, cinta adhesiva, ropa forense, bolsas de basura y combustible para encendedores antes de quedar con Adam Yiosese cerca de su casa en Brighton (Inglaterra) en octubre de 2019. La joven obsesionada, entonces con 18 años, trató de hacer que Adam condujera hacia Wild Park, una reserva natural donde pensaba perpetrar su crimen. En el camino, Sophie le sacó un gran cuchillo dentado a su acompañante, con el que le cortó la mano mientras este se defendía. Adam se las arregló para salir de la camioneta y llamó al número de emergencia antes de que Sophie le diera un puñetazo y le mordiera el dedo hasta el hueso. Inicialmente, la policía esposó a Adam Yiosese antes de descubrir el equipo de tortura y asesinato de Sophie George en sus bolsos. Cuando la policía registró más tarde la casa de George, encontraron “escalofriantes” planes escritos sobre cómo secuestrar y asesinar al hombre con el que salía, así como sobre cómo cambiar su identidad y comenzar una nueva vida. Estos incluían planes para obligarlo a caminar hasta una tumba que ella había cavado, torturarlo para revelar los nombres de otras mujeres con las que se había acostado, y una solicitud para cambiar su nombre y solicitar un nuevo pasaporte. Durante el juicio, el juez que escuchó el caso dijo que la joven representaba un peligro para cualquier otra persona que pudiera conocer y no dudó en enviarla a prisión. “Parece, por todo lo que he leído en este caso, que estabas obsesionada y consumida por la venganza, ya que considerabas que la víctima había estado viendo a otras mujeres”, afirmó la jueza Christine Henson del Tribunal de la Corona de Hove. “Hiciste todo lo posible para planear tu ataque. Este fue un ataque altamente planeado. Está claro que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y su planificación incluía evadir la responsabilidad y la detección”, agregó la jueza. La togada manifestó una preocupación real de que en el futuro estos comportamientos se volvieran a repetir con otra pareja casual, algo relativamente común en la vida de muchas personas, por lo que la respuesta de la joven fue extrema y completamente anormal. “Está claro que representas un riesgo para aquellos que crees que te han defraudado. Esta no fue una reacción repentina y espontánea, sino una en la que pensaste y planeaste durante semanas antes de intentar llevarla a cabo”, le dijo a la acusada. El tribunal escuchó que Yiosese quedó con recuerdos traumáticos y dificultad para confiar en sus amigos después de la experiencia, porque él había confiado en George y luego descubrió que ella había estado planeando matarlo. Mientras la sentenciaban, George, quien lucía dos trenzas holandesas, una diadema gris, una remera blanca y un cárdigan negro, sollozaba y se secaba los ojos con pañuelos. En la acusación, Jennifer Gray dijo que George y Yiosese se conocieron cuando ella tenía 17 años en Moulsecoomb Station, cuando él estudiaba en la Universidad de Brighton. En el momento del ataque, se había graduado con un título de primera clase y trabajaba como ingeniero ferroviario en Londres. La pareja había intercambiado mensajes ese verano, pero ella lo había aplazado para convencerlo de ir a Brighton durante un par de meses; luego quedó claro que esto se debía a que estaba ocupada planeando matarlo. Eventualmente sugirió reunirse el 9 de octubre a las 11:15 p. m., después de que él hubiera terminado de trabajar. Ella le dijo que la recogiera en un lugar cercano a su casa. Adam estaba confundido cuando ella se enojó porque había traído su camioneta de trabajo en lugar de su automóvil. Más tarde, la policía descubrió que ella había estado investigando cómo cerrar las puertas desde adentro en el modelo de automóvil que él solía conducir. La joven hizo que Adam la llevara a una supuesta casa de un amigo, donde recogió dos bolsas llenas de su “equipo de asesinato y tortura”. Luego le dijo que quería ir a un parque e hizo que condujera en dirección a Wild Park, y cuando él dijo que quería ir a buscar comida, ella agarró dos veces el volante para que cambiara de dirección. Cuando regresaron a Selsfield Drive, ella le apuntó con un cuchillo y trató de apuñalarlo. Adam cortó la mano al desviar el golpe y huyó de la camioneta. Una mujer en un apartamento con vista a la calle vio a Sophie atacándolo y llamó al 999, esforzándose por decirles que era la mujer que vio atacar al hombre, y no al revés. Cuando llegó la policía, Adam tenía heridas en la cara donde ella lo había golpeado y le había mordido el dedo hasta el hueso. “La víctima fue muy obediente y obviamente se sintió aliviado de que la policía hubiera llegado. Cuando la policía comenzó a desentrañar lo sucedido, le quitaron las esposas a la víctima y arrestaron a la acusada”, dijo la fiscal del caso. Uno de los oficiales notó dos bolsas de mano en el automóvil y le preguntó a la víctima a quién pertenecían, y él les dijo que pertenecían a la acusada. El oficial entonces comenzó a examinar el contenido de las bolsas y toda la escena se volvió mucho más seria. En su casa, descubrieron un plan para secuestrar y torturar a Yiosese, incluido cómo apagar su teléfono y eliminar mensajes y contactos para evitar ser detectados. Sophie George inicialmente negó dos cargos de intento de asesinato y uno de posesión de un arma ofensiva, pero se declaró culpable en mayo del año pasado, justo antes de que el jurado prestara juramento, después de dos días de argumentos legales. El tribunal escuchó que la sentencia se retrasó significativamente porque ella se había negado a comunicarse con profesionales para que se pudiera producir un informe psiquiátrico, incluso después de que la juez Henson ordenara que fuera enviada al hospital para ser evaluada. El psiquiatra solo pudo decir que no parecía tener ningún problema de salud mental, dificultades de aprendizaje o autismo. Fue sentenciada a 13 años y medio de prisión, de los cuales debe cumplir al menos dos años bajo custodia, con una licencia extendida de cuatro años.