Las 5 lecciones que todo CEO debería aprender de Volodimir Zelensky





07/04/2022 - 18:44:10

Infobae.- El presidente Volodymyr Zelensky se erigió como una figura mundial que despierta admiración. La forma como ha liderado a su país en la resistencia contra Rusia sin duda se estudiará en los libros de historia. El mandatario ucraniano ha demostrado tener todas la cualidades de un gran líder. Por esta razón, el enfoque de gestión de crisis de Zelensky puede ser de gran utilidad para todo tipo de líderes, pero especialmente los CEO. Por supuesto, hay enormes diferencia entre liderar una país en guerra y dirigir una empresa. No obstante, tanto un presidente como un CEO son responsables de liderar grandes grupos de personas y de cumplir objetivos. Zelensky representa un nuevo tipo liderazgo en un mundo crisis. A continuación, las lecciones que todo CEO debería aprender del mandatario ucraniano, según Business Insider. 1. Ir al grano En sus discursos y declaraciones a la prensa, Zelensky ha demostrado la efectividad de los mensajes claros y concisos. El estilo en el discurso y los mensajes que da se caracterizan por oraciones cortas, imágenes vívidas y la empatía. 2. Liderar desde el lugar del conflicto Al comienzo de la invasión, incluso antes, a Zelensky se le ofreció la oportunidad de escapar de Ucrania. El mandatario ucraniano rechazó rotundamente la propuesta. Expertos en el tema han relacionado esta decisión con la de un CEO que va al lugar de crisis o de desastre en vez de quedarse metido en su oficina. 3. Mostrar humanidad En los momentos más terribles de la guerra, Zelensky no solo ha demostrado dureza sino también sensibilidad ante el dolor de sus compatriotas. Y en el medio de un conflicto las personas necesitan que sus emociones sean validadas. Según expertos, demostrar emoción puede servir como un dispositivo retórico para conectar con las audiencias y llegar a las metas propuestas. 4. Vestirse para la ocasión Antes de la brutal invasión rusa, Zelensky se vestía con trajes, el atuendo típico de todo mandatario de saco y corbata. Sin embargo, ahora su vestimenta es totalmente distinta. Es usual verlo con camisetas color verde militar. Esto lo hace más cercano a la gente. Zelensky entiende el poder de la moda para comunicar y conectarse con sus compatriotas y el mundo. 5. Permanecer atrevido Si hay algo que ha demostrado Zelensky es su valentía contra los invasores, nunca esconderse y dar la cara. El mandatario ucraniano no tiene miedo de hablar ante cualquier público, se ha presentado en todo tipo escenarios para buscar apoyo para su país. Y lo ha logrado.