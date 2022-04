Tropas rusas cavaron trincheras alrededor de Chernóbil espaciendo polvo radiactivo





07/04/2022 - 18:19:02

VOA. — Un funcionario ucraniano entregó a la Voz de América fotos exclusivas tomadas después de la ocupación rusa de la antigua planta nuclear de Chernóbil que muestran presuntas trincheras cavadas en terreno radiactivo, cerca del lugar del accidente de 1986. Las fotos fueron enviadas el miércoles por Evgen Kramarenko, director de la agencia ucraniana que administra la zona de exclusión de la planta de Chernóbil, quien dijo que fueron tomadas por él mismo durante una visita al lugar con algunos de sus colegas el día anterior. Fue la primera visita al sitio por el equipo de Kramarenko desde el repliegue de las tropas rusas de la planta y sus alrededores el 31 de marzo. Moscú ocupó la zona desde el 24 de febrero, el día que comenzó la invasión a Ucrania. En una entrevista telefónica con VOA, Kramarenko aseguró que las fotos muestran trincheras cavadas por las tropas rusas con maquinarias pesadas en una grama que cubre suelo radiactivo cerca del destruido reactor nº 4 de la planta. La explosión de ese reactor el 26 de abril de 1986 causó el peor accidente nuclear de la historia. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a evacuar de las comunidades vecinas, incluso en la cercana Bielorrusia. La zona de exclusión después del accidente se extiende hasta 30 kilómetros desde la planta de Chernóbil. Huellas de vehículos pesados pueden verse en algunas de las fotos de las trincheras de Kramarenko. Son las primeras imágenes directas de una fuente del gobierno ucraniano que corroboran múltiples reportes publicados la semana pasada de que las tropas de ocupación rusas cavaron las trincheras, esparciendo nubes de polvo radiactivo en el proceso. En un comunicado el 31 de marzo, la compañía estatal ucraniana que opera la planta, Energoatom, dijo que las tropas rusas se habían expuesto a “grandes dosis de radiación” y se retiraron del lugar en estado de pánico con los primeros síntomas de malestar. La VOA no ha podido verificar de forma independiente la salud de las tropas rusas que ocuparon la planta de Chernóbil y después se replegaron a Bielorrusia, un aliado de Moscú que permitió usar su territorio para atacar a Ucrania. Rusia no ha dicho nada sobre la condición de los soldados. El periodista científico establecido en Bielorrusia Siarhei Besarab dijo a VOA que el área alrededor del reactor nº 4 de Chernóbil está contaminada con los tres tipos más comunes de radiación: partículas alfa, partículas beta y suelo irradiado con rayos gamma. “De acuerdo con lo que sabemos del área en que cavaron los soldados rusos, es el punto de mayor concentración de los tres tipos de radiación”, explicó. La intensidad de la radiación sufrida por los soldados depende del tiempo en que estuvieron en el área y el tipo de contacto que tuvieron, dijo Besarab. Según Kramarenko, los soldados rusos que inhalaron polvo radiactivo pudieran experimentar un empeoramiento de enfermedades crónicas o nuevos problemas de salud en los próximos meses o años. “Si los rusos que se retiraron a Bielorrusia llevaron partículas radiactivas en sus ropas y equipos militares, esto crea también un problema de salud para cualquiera que se acerque a esos objetos”, agregó Kramarenko. Anteriormente el miércoles, el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó en Twitter un video tomado desde un dron que dice mostrar una vista aérea de las trincheras cavadas por los rusos cerca de la planta de Chernóbil. El mensaje menciona el Bosque Rojo, un área forestal alrededor de la planta cuyos árboles se enrojecieron después de absorber radiación de la explosión de 1986. “Una completa indiferencia con la vida humana, incluso de los propios subordinados, así luce un estado asesino”, dijo el Ministerio de Defensa ucraniano en referencia a Rusia. El video del dron apareció primero en Telegram, pero su fuente no está clara. En un artículo publicado el 28 de marzo, la agencia Reuters dijo que habló con dos hombres ucranianos que trabajaron en la planta de Chernóbil durante la ocupación rusa. Sin nombrarlos, el reporte citó que ambos dijeron que ninguna de las tropas rusas que vieron usaron protección para los efectos de la radiación.