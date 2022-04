Suspenden a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por abusos sistemáticos tras la masacre de Bucha





07/04/2022 - 17:54:24

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por los informes de "violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos" por parte de las tropas rusas invasoras en Ucrania. La resolución recibió 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. La resolución iniciada por Estados Unidos y adoptada por la Asamblea General de 193 miembros expresó su "grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania". En entrevista con la Voz de América, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, calificó el hecho como "un voto histórico sin precedentes". Además, señaló que con ello envían "un fuerte mensaje de apoyo a los ucranianos, enviamos un mensaje claro sobre los derechos humanos", sobre no tener en el Consejo a un miembro que está "poniendo en peligro la soberanía y la independencia de ese país, atacando a su vecino, los suspendimos del consejo y fue de manera abrumadora". Sobre las críticas de que la decisión de suspender a Rusia fue prematura por parte del consejo y que debería haber esperado los resultados de la comisión de investigación sobre Ucrania, la embajadora fue enfática al decir que, si fuera así, "no habríamos ganado". Aclaró que es necesario ver los resultados de esa comisión, pero cuestionó si es necesario seguir "viendo la carnicería, ver el horror de Bucha que sucede una y otra vez, mientras que Rusia está sentada en el Consejo de Derechos Humanos". "Rusia no debería estar sentada en el Consejo de Derechos Humanos usando el Consejo como un brazo de propaganda para promover su narrativa que, de alguna manera, Ucrania es responsable de su propia destrucción", señaló a la VOA. Thomas-Greenfield también aclaró que la suspensión se hace efectiva de manera inmediata y que suspende a Rusia del resto de su período de tres años en el Consejo. En cuanto a la abstención de China durante la votación, la embajadora dijo que esta no la tomaba por sorpresa y que es claro que "han tomado la decisión de que quieren ponerse del lado del agresor en este conflicto y hay que pedirles que expliquen cuál es su motivación para ello".

Apoyo a la suspensión El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó su gratitud a los miembros de la ONU que votaron a favor de suspender a Rusia del consejo de 47 miembros con sede en Ginebra, que es la principal organización de derechos humanos de la ONU. Rusia estaba en su segundo año de un mandato de tres años en el consejo, cuyas decisiones no son legalmente vinculantes pero envían importantes mensajes políticos. También puede autorizar investigaciones. La suspensión impide que la delegación de Moscú hable y vote, pero sus diplomáticos aún podrían asistir a los debates. Rusia se convierte así en el segundo país que pierde sus derechos de membresía en el Consejo, tras Libia. El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, aseguró que el Kremlin había cometido “horribles violaciones y abusos de los derechos humanos que se equipararían a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. Llamó a las acciones de Rusia en Ucrania "más allá de los límites" y dijo que Moscú "no solo está cometiendo violaciones de los derechos humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y la seguridad internacionales". El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Gennady Kuzmin, instó a los miembros a votar no. “Lo que estamos viendo hoy es un intento de Estados Unidos de mantener su posición dominante y control total”, dijo. “Rechazamos las acusaciones falsas contra nosotros, basadas en eventos escenificados y falsificaciones de amplia circulación”. Moscú había advertido a los países que un voto a favor o la abstención sería visto como un "gesto hostil" con consecuencias para las relaciones bilaterales.