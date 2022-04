Primero se les pregunta, luego se les dispara: La inteligencia alemana captó a soldados rusos hablando sobre asesinatos a civiles en Ucrania





07/04/2022 - 17:10:26

Infobae.- El espionaje alemán grabó conversaciones entre soldados rusos en Ucrania que presuntamente prueban que los disparos a civiles formaban parte de la estrategia de guerra de Rusia en ese país, informó este jueves el semanario Spiegel. El BND (siglas en alemán de los servicios de espionaje federales) captó conversaciones de radio entre militares rusos en las que se mencionaba la muerte de civiles y Spiegel asegura que algunas de ellas se pueden relacionar con los casos de civiles encontrados muertos en las calles de Bucha, cerca de Kiev. Un soldado cuenta a otro en una de esas grabaciones cómo él y sus compañeros habían disparado a una persona en una bicicleta. No hay confirmaciones de que se trate de la dura escena que se viralizó esta semana. En otra conversación captada por el BND se escucha a un hombre que afirma que “primero se pregunta a los civiles, luego se les dispara”. El semanario alemán afirma que las grabaciones fueron presentadas este miércoles en el Parlamento alemán y que del material del BND se deduce que en las muertes de civiles en Ucrania estuvieron involucrados miembros del “Grupo Wagner”, que “destacó ya en su intervención en Siria por su crueldad especial”. Spiegel informa de que las escuchas del BND permiten demostrar que los disparos a civiles no era acciones aisladas de algunos soldados y que dan testimonio de que las tropas rusas conversaban sobre actos cometidos de manera cotidiana. “Eso apunta a que los asesinatos de civiles eran parte de la acción de los militares rusos, posiblemente parte de una estrategia clara. Se trata así de propagar el miedo y el terror entre la población civil para eliminar su resistencia”, asegura la publicación. las imágenes de cadáveres encontrados alrededor de Kiev, incluida la ciudad de Bucha, pusieron en evidencia la realidad de la guerra. En EEUU, el presidente estadounidense Joe Biden se refirió a los horrores de esa localidad ucraniana. “Civiles ejecutados a sangre fría, cuerpos arrojados a fosas comunes, la brutalidad y falta de humanidad quedó a la vista de todo el mundo, no tiene disculpa”, manifestó Biden. “Lo que está sucediendo no son sino crímenes de guerra graves”, agregó al urgir al mundo a exigir cuentas a los responsables. El Kremlin ha negado su responsabilidad y asegura que Kiev hizo “montajes” sobre las muertes de civiles. Putin acusó a las autoridades ucranianas de una “provocación grosera y cínica” en Bucha. Pero el gobierno alemán dijo el miércoles que imágenes satelitales tomadas cuando Bucha estaba bajo control ruso revelaron que ya había cuerpos en las calles, lo que contradice la negativa rusa. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, se han contabilizado más de 11 millones de desplazados. En Bucha, donde las autoridades ucranianas acusan a las fuerzas rusas de perpetrar una “masacre”, los pobladores estaban desesperados por conocer el paradero de sus seres queridos. Pero Tetiana Ustymenko ya conoce el final de su historia. Su hijo y sus dos amigos fueron abatidos a tiros en la calle, ella los sepultó en el jardín de su casa. “¿Como puedo seguir viviendo?”, preguntó. Lyudmyla Denisova, responsable de derechos humanos del Parlamento ucraniano, dijo el miércoles que las fuerzas rusas llevaban “incineradores móviles” y maquinaria pesada para limpiar los escombros en las calles. Mostró en Telegram una imagen que parecía ser el equipo mencionado, aunque no fue posible verificarlo.