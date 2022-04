Procurador Chávez espera que Arturo Murillo sea recluido varios años en Estados Unidos





07/04/2022 - 08:25:48

La Razón.- Para el 23 de mayo, se espera el inicio del juicio contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, por delitos de lavado de dinero y pago de sobornos. Este 23 de mayo cumplirá un año de haber sido detenido y se confía en “una condena de varios años”, sostuvo el procurador del Estado, Wilfredo Chávez. Murillo se encuentra detenido en una cárcel de Miami, tras una investigación que estableció que usó bancos estadounidenses para movilizar el dinero obtenido de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. También fueron detenidos y aceptaron la acusación Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. “Va a cumplir un año de detención el 23 de mayo, obviamente esperamos que se imponga la ley y le den varios años de reclusión, cumpliendo condena allí y paralelo a lo que le espera en Bolivia, se está tramitando la extradición por otros hecho en el país”, recordó. La investigación estadounidense determinó que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicara de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones. Las investigaciones determinaron que el sobreprecio fue de $us 2,3 millones Chávez explicó que hasta el momento no hay ninguna modificación en la fecha de inicio del juicio contra Murillo, quien fue la mano dura en el gobierno de Áñez.