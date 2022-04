Coronel Velasco tras ser destituido: Voy a dar la cara y demostrar mi inocencia







07/04/2022 - 08:19:45



Erbol.- Horas después de ser destituido, el exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel José María Velasco, afirmó que coadyuvará en la investigación y demostrará su inocencia tras ser implicado en irregularidades en un operativo antidrogas.

“Voy a coadyuvar en lo que es las investigaciones, voy a dar la cara y demostrar mi inocencia conforme a lo que se vaya a requerir o lo que vayan a solicitar el Ministerio Publico”, dijo exjefe policial a la Red Uno.

Velasco fue destituido de la FELCN tras develarse presuntas órdenes para frenar un operativo del 25 de marzo en el Valle Sacta del Chapare cochabambino.

“Estoy acá, voy a hacer todo lo que el Ministerio Público requiera, me cite, voy a estar presente; no me voy a esconder, soy un ciudadano como cualquier otro, lo único que nos diferencia es el uniforme”, insistió.

Añadió que, si hubiera responsables, producto de la investigación, deberán ser sometidos conforme al procedimiento legal.

En lugar de Velasco, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó la noche de este miércoles al coronel Gregorio Illanes y anunció una investigación para establecer responsabilidades.

Instruyó además una intervención a la FELCN que implica el uso de la prueba del polígrafo al 100% de las y los efectivos policiales de esa dependencia.