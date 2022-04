Suman 10 las arremetidas de Evo en contra del gobierno de Luis Arce





07/04/2022 - 08:06:58

Página Siete.- Son 10 las veces en que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, arremetió en contra del gobierno del presidente Luis Arce. Analistas consideran que la pugna en el oficialismo se hace más evidente y que el jefe del partido se puso al ataque para frenar las críticas internas. Los cuestionamientos lanzados por el expresidente se detallan a continuación. 1) En abril del 2021, Morales acusó de “antievistas” a quienes hablaban de “dedazo” para elegir candidatos en las elecciones subnacionales y que estos militantes se alinearon con funcionarios del Gobierno. 2) Ese mismo mes, Morales sostuvo que algunas autoridades del Ejecutivo “impulsan el antievismo” y hablan de renovación. 3) El exgobernante en diciembre, tras un ampliado del MAS en Cochabamba, sugirió ajustes en el Gabinete y criticó a los ministros técnicos de Arce. 4) En enero, el líder masista calificó de “error garrafal” el denominado bloque Choquehuanca. 5) Luego de la detención del exjefe antinarcóticos Maximiliano Dávila, el 24 febrero, durante el aniversario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamaba, el expresidente aseveró que teme ser involucrado con el narcotráfico y presumió la posibilidad de que “algunos compañeros” del Gobierno estén queriendo implicarlo. 6) Ese mismo día, Morales acusó al viceministro de Justicia, César Siles, de liberar a su expareja Gabriela Zapata, el día que la “marcha por la patria” llegó a La Paz. 7) En ese mismo evento el expresidente reclamó a Arce porque aún había “compañeros detenidos” que se movilizaron contra el “golpe”. 8) En marzo, el exmandatario se quejó por la calidad del servicio de Entel en el trópico . “Tengo muchas quejas”, dijo. 9) Tras darse a conocer que el Tribunal Constitucional determinó una indemnización a su favor por ser inhabilitado en 2020 a candidato a senador, develó en marzo que cuando lo dejaron fuera de carrera electoral, celebraron en su partido y nuevamente cargó contra Siles. 10) El lunes, el jefe de la sigla azul denunció públicamente que al menos cuatro coroneles de antinarcóticos encubren el tráfico de drogas en el trópico. Evo se pone al ataque El politólogo Franklin Pareja manifestó que Morales comenzó a atacar la gestión de Gobierno. Esto debido a que el presidente Arce se dio “cuenta tarde que es él es el presidente”, y porque el líder del MAS “es un adicto al poder”, que no asimila que está fuera del Gobierno y que ya no manda. “El carácter autoritario de Morales ha hecho que dentro del MAS haya voces críticas y que le han perdido el respeto. Morales ha entrado a la desesperación y ha pasado de la defensiva al ataque, se da cuenta que ya no influye en el Gobierno, y ante eso ataca y fuerte”, sostuvo. Pareja señaló que desde el Ejecutivo el exgobernante no tiene una respuesta directa. Sin embargo, realizan acciones como el operativo en el aeródromo “La Cruceña” y ante esto sólo la “representación parlamentaria del MAS del Chapare sale en su defensa”. El analista político Ludwin Valverde señaló que la imagen del titular del partido oficialista está en un deterioro. Ello lo lleva al ataque y que esté a la defensiva ante las voces que exigen renovación. “Evo le tiene recelo a David Choquehuanca porque está ganando espacios dentro del MAS, no es así con Arce porque no tiene habilidad política para convertirse en un conductor del MAS. Dentro del MAS se produce un ajuste interno. La pugna interna apunta a lacerar la imagen del Gobierno”, enfatizó. Angélica Ponce, exdirigente de las mujeres interculturales, declaró que Morales quiere desestabilizar la gestión de Arce. Agregó que ello no será permitido por las organizaciones sociales del denominado proceso de cambio. “Evo Morales hace una polémica mediática para desgastar y desestabilizar al hermano Arce. Sus audios ya fueron contaminados y primero debieron ser presentados a la Fiscalía. Creo que (Evo) se está equivocando haciendo polémica por los medios de comunicación”, dijo. El diputado Héctor Arce, del MAS, aseguró que las denuncias de Morales son para mejorar la gestión e imagen del Gobierno. Señaló que desde el oficialismo no habrá encubrimiento a ningún hecho irregular. “Jamás vamos a proteger la corrupción y a delincuentes. Estamos en la obligación de denunciar y como organización política limpiar en la casa estos hechos que dañan al Gobierno (…). Tampoco se puede hablar de una pugna electoral; para las elecciones aún faltan años, en 2024 recién se hablará de candidaturas, ahora no es el momento”, complementó.