Gas boliviano a Argentina: Prevén un envío de 16 MMm3/día en invierno a un precio de $us 10 el BTU





07/04/2022 - 07:44:18

El Deber.- En el marco de las negociaciones de la sexta adenda al contrato de compraventa de gas natural, Argentina tiene acordada una mayor compra de gas a Bolivia para pasar el invierno. Según el diario argentino Clarín, Integración Energética Argentina SA (Ieasa), ex Enarsa, ya posee los trazos gruesos de la ‘adenda’ con Bolivia. “Veníamos con un abastecimiento de 7,5 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/día) de Bolivia, y esta semana va a llegar de10 a 11 MMm3/día. Para mediados de año, estará en torno 16 MMm3/día”, aseguró Agustín Gerez, titular de Ieasa, que estuvo a cargo de la negociación. En la presente jornada los mandatarios de Bolivia y Argentina, Luis Arce y Alberto Fernández, respectivamente, se reunirán en Buenos Aires (Argentina) para formalizar los alcances de la negociación. Argentina busca que Bolivia incremente los envíos de gas, pero para ello no solo negocia con el gobierno de Luis Arce sino también con la administración de Jair Bolsonaro ya que Brasil resignaría parte del gas (6 MMm3/día) que le envía el país para que pueda ser importado por Argentina. La diferencia entre lo que se le iba a comprar a Bolivia -10 MMm3/días- a lo que finalmente se acordó -16 millones MMm3/día- representa un ahorro de entre $us 4,5 millones y $us 6 millones diarios, según fuentes oficiales. Si el acuerdo se cumpliera de esa forma entre junio y julio, Argentina pagará de $us 300 a 350 millones y menos por el gas boliviano que si lo fuera a importar a través de barcos. El gas que se produce en Bolivia se pagará en torno a los $us 9 más algún adicional, por lo cual se estima que estará en torno a los $us 10. Mientras que el gas de GNL se paga en un rango de entre $us 35 y 45 por millón de BTU.

Según con fuentes oficiales del sector, citadas en Clarín, el ahorro es de entre $us 750.000 y $us 1 millón por cada millón de metros adicional que venderá Bolivia en comparación con la importación. Apostar por exploración Para ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, la negociación es favorable porque otorga beneficios para ambos países, pues Bolivia recibirá mejores precios y Argentina contará con mayores volúmenes de gas. “El precio del gas boliviano sigue siendo competitivo le produce un ahorro a Argentina y Bolivia, por el contexto internacional, recibirá mejores precios”, anotó. No obstante, a juzgar por Ríos, la negociación de la sexta adenda al contrato de compraventa de gas natural no es la solución para Bolivia, la solución es la exploración. No tenemos que perforar dos pozos al año, debemos perforar 20 pozos al año. Sin eso estamos fundidos”, dijo. Para el director de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Santa Cruz, Eduardo Ibáñez, el aumento de oferta de gas a Argentina está supeditado a una cesión de volúmenes de un mercado a favor de otro, quizá mediante swaps temporales con compensaciones volumétricas, económicas u otro tipo de soluciones que una negociación entre Estados. “Los hidrocarburos son recursos finitos y por tal motivo su explotación debe ser planificada y manejada de manera diligente y dinámica, optimizando su operación no solo buscando la aplicación de tecnología, equipos y métodos de trabajo, sino también ofreciendo un marco legal y regulatorio acorde con la realidad actual que permita renovar las inversiones en este sector, ofreciendo seguridad jurídica e incentivos económicos, para asegurar la perennidad del negocio”, dijo Ibáñez. Fuentes del sector hidrocarburos creen que lo trágico de esta situación es que Bolivia no tiene cómo cumplir con el contrato con Argentina, “Estamos sobreexplotando y vamos a pagar esta situación a corto plazo”, afirmaron.