Uruguay: Una mujer mató a su marido de 74 años lanzándolo de un cuarto piso





06/04/2022 - 19:36:22

Infobae.- Un hombre de 74 años murió en Uruguay tras caer desde el cuarto piso de un edificio en la ciudad de Colonia, al oeste del país. Una mujer, su esposa de 61 años, confesó haber sido la asesina de su pareja luego de golpearlo con una maceta, que es un tipo de martillo, y lanzarlo al vacío. Una llamada telefónica el lunes por la tarde, al 911, alertó a la Policía sobre la caída de la persona en el patio del apartamento de la planta baja. Una vecina del edificio aseguró haber visto a una persona tirada en el patio, sin signos vitales. El móvil policial, cuando llegó al lugar, pudo establecer lo sucedido y los efectivos concurrieron hasta el cuarto piso, donde fueron notificados que se encontraba su pareja, informó el diario El País. En una primera instancia, la mujer negó haber participado de la caída del hombre, pero cuando la Policía Científica se puso a documentar la escena, lo estudiado no coincidía con un suicidio. Entre los indicios que encontraron los investigadores, había gotas de sangre hacia el ventanal, la maceta con la que se golpeó al hombre y marcas en la baranda de apoyo del balcón dejaron la situación al descubierto. Luego de que la interrogaran, posterior a las evidencias, las mujer reconoció haber tirado al hombre por el balcón, luego de que discutieran en el apartamento y de golpearlo con el martillo. Ella aceptó el crimen, bajo la excusa de que estaba cansada de ser víctima de violencia doméstica. La pareja, sin embargo, no presentaba denuncias previas por agresión. La primera versión de la mujer fue que estaban durmiendo y que su esposo se levantó para ir al baño, pero nunca volvió. “Sin embargo, los efectivos notaron que había un goteo de sangre rumbo al balcón y luego de las pericias de la Policía Técnica la declaración de la jubilada de que el hombre se había caído no cerraba”, indicó Jhonny Diego, el jefe de Policía de Colonia. “Dijo que estaba cansada de la violencia doméstica que él ejercía”, relató Diego y que el crimen “conmocionó a la sociedad coloniense porque son cosas que no se las espera”. A nivel local, ambas personas eran conocidas en la zona e, incluso unos días antes, habían sido vistos juntos en un evento de ayuda social. La fiscal del caso dispuso que se hiciera una pericia psiquiátrica a la mujer para determinar si tiene capacidad de percibir el mal. Se prevé una audiencia de formalización con las pruebas recogidas, donde según el diagnóstico, se decidirá si su pena es carcelaria o psiquiátrica. Las fuentes policiales indicaron que la mujer criminal pasó las últimas horas sin ningún sobresalto por lo sucedido y que no la notaron en estado de angustia. Violencia doméstica Mientras en el departamento de Colonia (oeste del país) la baja de la violencia doméstica fue sustantiva en 2021, en algunas zonas del departamento de Canelones (sureste del país) el incremento ameritó la inauguración de nuevas dependencias especializadas en esta materia. Por esa razón, la Jefatura de Policía de Canelones inauguró la cuarta oficina de Violencia Doméstica. En el departamento de Colonia las cifras de violencia doméstica bajaron un 30% en términos anuales según declaró a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior el jefe departamental, Adán Cuello.