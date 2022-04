Uber se ha cansado de ser una aplicación de taxis: Ahora quiere ser multimodal y enfocada a los viajes





06/04/2022 - 18:32:47

Xataka.- Puede que pronto tengamos una nueva aplicación que nos permita comprar billetes de avión o tren, contratar un coche de alquiler o pedir un VTC, reservar una habitación del hotel y mucho más bajo una misma cuenta. Al menos esta es la idea de Uber, que trabajando para en el futuro convertirse en una "superaplicación" de viajes, según recoge CNBC. Este cambio de estrategia de la compañía no es nuevo. Había sido anunciado en 2018, pero la pandemia obligó a posponerlo. Sin embargo, ahora que la cantidad de viajes está acercándose a los niveles previos a la COVID-19, Uber ha decidido reiniciar sus planes con una prueba piloto en Reino Unido que, si sale bien, podría expandirse a otros países. Uber, como una única aplicación de reservas La aplicación de Uber para el Reino Unido permite actualmente, además de pedir un VTC, reservar viajes, bicicletas, paseos en barco y scooters. El próximo paso, según la compañía, será agregar la posibilidad de comprar billetes de trenes y autobuses este mismo verano. Más adelante este año llegarán las reservas de vuelos y el año próximo las reservas de hoteles. Con este servicio, la compañía espera impulsar aún más su clásico de transporte de red de conductores de coches. Las estadísticas, precisamente, nos permiten entender mejor este movimiento. Antes de la pandemia, aproximadamente el 15% de los viajes en Uber se realizaban a aeropuertos, por lo que busca obtener beneficios por la reactivación de esta industria. Eso sí, no será Uber quien ofrezca los servicios directamente. La compañía se asociará con varios actores de reserva de viajes existentes, pero aún no ha revelado con cuales. En cualquier caso, estos nuevos servicios, prometen, estarán integrados al software de la nueva "superaplicación", lo que nos permitirá a los usuarios gestionar nuestros viajes directamente desde allí. Además de la prueba piloto la "superaplicación" en Reino Unido, Uber estaría considerando otros cambio en su servicio. Según recoge Engadget, la compañía ha firmado un acuerdo con dos aplicaciones de transporte de San Francisco para incluir viajes con taxis (aseguran que habrá 14.000 taxistas disponibles) en su oferta, algo que recientemente vimos suceder en Nueva York. Pero los taxis en Uber no son algo completamente novedoso en España. En Madrid, por ejemplo, desde 2019 cuando pedimos un UberX puede venir a recogernos un taxi o una VTC, cuya tarifa suele ser más económica en el último caso. Aunque también debemos recordar que en el pasado hemos vividos jornadas de huelga por el enfrentamiento entre taxistas y VTC. ¿Tendremos en el futuro una app de Uber supervitaminada que nos permita elegir múltiples alternativas? Por lo pronto sabemos que la compañía se está moviendo hacia el transporte intermodal. Si su experimento de Reino Unido sale bien, podrían desplegar estas novedades a otros países. De momento solo resta esperar y seguir atentos a como evoluciona esta industria.