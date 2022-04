Chile afirma que es libre de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago o acuerdo adicional





06/04/2022 - 15:00:16

Erbol.- Durante una nueva jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Chile afirmó este miércoles que es “libre de usar” las aguas del Silala “como le plazca, sin pago o acuerdo algún adicional”. El abogado Alan Boyle, miembro del equipo jurídico de Chile, afirmó que el Silala es un río potenciado de forma artificial y que, en derecho internacional, sigue siendo río que atraviesa la frontera de otro país que viene pendiente abajo. “Nosotros decimos que Chile es libre de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago o algún acuerdo adicional siempre y cuando, naturalmente, su uso sea equitable y razonable e invitamos a la Corte a que falle en consecuencia”, dijo en la parte conclusiva de su intervención. En su criterio, el Silala, en su totalidad, es un curso de agua internacional compartido por dos estados que tienen “las obligaciones usuales del derecho consuetudinario de cooperar” y tomar todas las medidas necesarias para evitar perjuicios transfronterizos. “Bolivia acusa a Chile de aprovecharse de los supuestos litros adicionales que atraviesan la frontera pero ¿por qué no lo haría Chile, porqué no utilizaría el agua? Es un bien escaso viene en pendiente abajo en cualquier caso”, añadió. Consideró que si fuera verdad que Chile, efectivamente ha recibido agua adicional, “esta es una situación de facto que no concede a Bolivia el derecho de cobrársela a Chile”. Boyle advirtió incluso que el pedido de Bolivia de una compensación por la conservación de las condiciones y no por la entrega del caudal artificial del Silala “parecía sugerir” que se trata de un “símbolo político sin sustancia legal alguna”. Durante la intervención del vecino país, la abogada francesa Laurence Boisson de Chazournes sugirió a la CIJ rechazar las tres demandas reconvencionales de Bolivia y negó la posibilidad de aceptar un posible pago a futuro por ese recurso hídrico. “Si Bolivia decide mantener las canalizaciones, Chile no tendría obligación alguna de pagar por la entrega continuada de las aguas del Silala”, añadió Boyle.