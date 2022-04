El impactante momento en que un ciclista es asesinado por las fuerzas rusas en Bucha





06/04/2022 - 09:24:37

Infobae.- Un drone registró el momento exacto en que un ciclista es abatido en Bucha por las fuerzas rusas a finales de febrero, mientras continúan las acusaciones contra Vladímir Putin por perpetrar “crímenes de guerra”. Las imágenes muestran a una persona circulando con su bicicleta en una calle prácticamente vacía. En un momento dado, el ciclista decide bajarse para continuar a pie con su vehículo. Al llegar a una esquina, se encuentra con un tanque ruso que comienza a disparar. Un segundo vehículo blindado dispara en dirección al ciclista, lo que provocó una columna de polvo y humo en el lugar. El video muestra imágenes aéreas grabadas por el ejército de Ucrania, cuando las fuerzas rusas controlaban la ciudad, y fue verificado de forma independiente por The New York Times. Unas semanas más tarde, después de que las fuerzas rusas se retiraran de Bucha, un cuerpo vestido de civil fue grabado junto a una bicicleta en ese mismo lugar en un segundo video verificado por The New York Times. El cuerpo yace detrás de un poste de concreto aparentemente derrumbado por un ataque. La ropa de la persona coincide con la que usaba el ciclista en el momento del ataque. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sigue analizando los vídeos y otros materiales recibidos sobre la presunta masacre en la ciudad ucraniana de Bucha, aunque “parecen sugerir” que allí se asesinó de forma deliberada a civiles, algo que constituiría un crimen de guerra, indicó hoy una portavoz. “Estamos intentando acceder a Bucha, no tenemos información directa, pero lo que hemos visto es alarmante”, señaló la portavoz de la oficina Liz Throssell en rueda de prensa. Subrayó que las imágenes en las que aparecían cadáveres con las manos atadas o quemadas podrían indicar que los agresores buscaban deliberadamente a esas víctimas, lo que podría elevar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la invasión rusa a Ucrania, si se confirmaran los hechos. “La semana pasada la alta comisionada Michelle Bachelet ya habló de posibles crímenes de guerra en el contexto de bombardeos a infraestructuras civiles, pero esto aparenta ser un asesinato directo de civiles”, subrayó la portavoz, quien aclaró que todavía se necesita comprobar la veracidad de las imágenes. “En incidentes específicos se necesitan análisis forenses, monitorización y recopilación de información para determinar quién hizo qué”, subrayó Throssell, quien afirmó que en muchas ocasiones la rendición de cuentas “toma su tiempo”. La localidad de Bucha, a unos 60 kilómetros de Kiev, fue ocupada por las fuerzas rusas durante las semanas de asedio a la capital, y las imágenes de fosas comunes y cadáveres en las calles se han difundido tras la retirada de las tropas invasoras, en el actual repliegue de Rusia hacia el este de Ucrania. Bachelet pidió este lunes que se deben tomar medidas para preservar las pruebas de presuntas masacres de civiles que se atribuyen al Ejército ruso, según ella el único medio para determinar lo ocurrido, establecer responsabilidades y hacer justicia.