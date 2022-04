Es probable que la guerra en Ucrania dure años, afirma militar de alto rango de EE. UU.





06/04/2022 - 08:40:39

VOA. — El principal funcionario militar de EE. UU. advirtió que la guerra en Ucrania probablemente durará años, lo que genera preocupaciones de que el mundo "se está volviendo más inestable y el potencial de un conflicto internacional significativo entre las grandes potencias está aumentando, no disminuyendo". Durante su testimonio ante el Comisión de Servicios Armados de la Cámara el martes, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, calificó la invasión rusa a Ucrania como "la mayor amenaza para la paz y la seguridad de Europa, y quizás del mundo, en (sus) 42 años de servicio”. "Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión geoestratégico muy crítico e histórico. Necesitamos seguir una estrategia clara, manteniendo la paz con la inequívoca capacidad de fuerza en relación con China o Rusia", dijo, refiriéndose a las dos principales amenazas potenciales militares para Estados Unidos. Cuando los legisladores le preguntaron qué podría haber impedido que el presidente ruso, Vladimir Putin, atacara a Ucrania, Milley dijo que la única medida posible podría haber sido poner a las fuerzas estadounidenses dentro del país, lo que no aconsejaría porque habría podido provocar un conflicto armado con Rusia. “Sinceramente, a falta del compromiso de las fuerzas militares de EE. UU. en Ucrania propiamente dicha, no estoy seguro de que para él (Putin) funcionara como un elemento disuasorio. Este ha sido un objetivo suyo a largo plazo que se remonta a años”, dijo Milley. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, agregó que las demandas rusas, que incluyen la prohibición de que Ucrania ingrese a la OTAN y un límite al despliegue de tropas y armas de la OTAN en su flanco oriental, eran inaceptables. Austin y Milley confirmaron que si bien las fuerzas estadounidenses no estaban entrenando a las fuerzas ucranianas dentro de Ucrania o en la vecina Polonia, las estaban entrenando fuera de Ucrania, incluso dentro de Estados Unidos. Estados Unidos continúa hablando con Ucrania "diariamente", y los ucranianos han utilizado la ayuda militar de Estados Unidos, incluidos los misiles Stinger y Javelin, de manera efectiva contra las tropas y armas rusas, dijo Austin a los legisladores. “Buscamos cosas que también puedan brindarles una ventaja en esta lucha, y nos han visto comenzar a implementar algunas de esas cosas”, dijo. Además de entrenar a los ucranianos, Estados Unidos está buscando formas de brindar entrenamiento militar adicional a aliados que no pertenecen a la OTAN, como Georgia y Finlandia, dijo Austin. Milley dijo a los legisladores que los países de la OTAN en el flanco este de la alianza, como Polonia y Rumania, están "muy dispuestos" a establecer bases estadounidenses permanentes. "Ellos las construirán. Ellos pagarán por ellas", dijo Milley, y agregó que las fuerzas estadounidenses podrían "ciclar en forma rotativa" para "obtener el efecto de una presencia permanente de fuerzas" sin pedirles a las tropas estadounidenses que se comprometan a implementaciones de dos o tres años.