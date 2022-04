Ministro alemán se retracta y mantiene cuarentena para casos covid-19





06/04/2022 - 08:36:12

DPA.- El ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, decidió este miércoles mantener la cuarentena para los infectados por covid-19 retractándose así de su exoneración prevista para el 1 de mayo. "Fue un error del que soy personalmente responsable", dijo en rueda de prensa en Berlín, y añadió que las reacciones que había suscitado la medida, ahora revocada, le convencieron de que esta "enviaba psicológicamente la señal equivocada" y podía entenderse como un paso hacia la relajación. Por lo tanto, defendió la necesidad de mantener la obligación de aislamiento. Agregó que ahora debe presentarse una nueva propuesta a los estados federados. "Acabar con la orden de aislamiento de los contagiados por coronavirus por parte de las oficinas sanitarias en favor del aislamiento voluntario sería un error y no llegará. Aquí cometí un error", había indicado previamente Lauterbach en Twitter. Agregó que, si bien el cambio previsto aliviaría a las autoridades sanitarias, la señal es "errónea y perjudicial". "El coronavirus no es un resfriado. Por lo tanto, cuando uno está infectado debe someterse a un aislamiento. Ordenado y controlado por las oficinas de salud", estimó. Por su parte, el presidente de la Fundación Alemana para la Protección del Paciente, Eugen Brysch, saludó la rectificación del ministro. Según Brysch, la obligación de aislar a una persona infectada es diferente de la cuarentena a llevar por una persona de contacto. "Las personas infectadas contagian el virus a otras personas y ponen en peligro especialmente a las personas inmunodeprimidas que viven entre nosotros. El coronavirus no es un resfriado, señaló. Anteriormente, el lunes, los titulares de Salud de los gobiernos regionales y federal acordaron que, por regla general, las personas infectadas y las personas de contacto solo debían aislarse o guardar cuarentena de forma voluntaria a partir del 1 de mayo. Según lo acordado, a las personas contagiadas únicamente se les recomendaría "encarecidamente" el aislamiento durante cinco días y evitar el contacto con otras personas.