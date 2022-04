El dramático y crudo video que Zelenski presentó ante la ONU y causó un silencio total en los presentes





06/04/2022 - 08:21:39

Infobae.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, hizo difundir este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU un vídeo con imágenes de muertos en Ucrania, cuya crudeza indignó a la presidenta de este organismo. Estas son “imágenes espantosas”, declaró la embajadora británica Barbara Woodward, que dijo estar “escandalizada”. En ellas se veían cadáveres o partes de cuerpos, con una música de fondo que acentuaba la dramatización del video. Zelensky instó al Consejo de Seguridad a actuar “inmediatamente” para detener la invasión de Rusia y pidió que “se responsabilice” al país de Vladímir Putin por “crímenes de guerra”. El líder ucraniano participó de manera virtual de la reunión tras visitar Bucha, en las afueras de Kiev, donde denunció una masacre de civiles que imputó a las fuerzas rusas. “No hay ni un solo delito que no se haya cometido allí”, dijo el mandatario. “Mataron a mujeres, niños y familias en las puertas de sus casas e intentaron quemar los cadáveres. Lo hicieron por el simple placer de matarlos. Los cortaron las piernas, brazos y los degollaron. No es distinto a lo que hacen las organizaciones terroristas como el Estado Islámico”, precisó Zelensky. Asimismo, responsabilizó a Rusia de crear una “crisis humanitaria global que puede provocar una hambruna”. “Existe el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ¿dónde está la seguridad?”, se preguntó. “Aquí no hay seguridad. ¿Dónde están las garantías que debe ofrecer la ONU?”, continuó. Zelensky aseguró que Rusia cometió los crímenes “más terribles desde la Segunda Guerra Mundial”. “Bucha no es más que un ejemplo de todo lo que han estado haciendo”, señaló. En ese marco, propuso la creación de un tribunal similar al de Nüremberg para juzgar a los responsables de las masacres y les recordó a las autoridades del gobierno de Putin que en aquel juicio fueron condenados los integrantes del gobierno de Hitler. El presidente llamó a “castigar de una vez por todas a quienes se sienten con el privilegio de cometer delitos y salir impunes”. Dijo que los rusos se sienten “colonizadores” que necesitan de la “riqueza” y el pueblo ucraniano. “Secuestraron niños, saquearon ciudades, se están llevando todo”, indicó. Por eso, instó a la ONU a actuar de manera inmediata y a reformar el sistema del Consejo de Seguridad que permite el derecho a veto. “¿La ONU debe cerrar sus puertas? ¿Creen que el derecho internacional ya no tiene sentido? Si la respuesta es que no, entonces actúen”, afirmó. “Hay que llevar al agresor ante la justicia”, añadió. Además, pidió convocar a una conferencia global para reforzar el sistema de seguridad internacional y transformar la ONU.