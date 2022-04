Camacho: No se busca tumbar al Gobierno nacional, sino más bien evitar que tumben a Santa Cruz con el censo





06/04/2022 - 07:56:33

El Deber.- La multitudinaria marcha que exige un informe al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los avances de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda culminó en la Plaza 24 de Septiembre con un mitin, en donde los miembros del Comité Interinstitucional pidieron mantenerse en “vigilia”. Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, destacó la masiva asistencia de la población a la manifestación y pidió mantener la unión para luchar por la realización de un censo transparente, en donde todas las regiones salgan beneficiadas con los datos reales de población “El pueblo cruceño debe organizarse junto a nuestra Gobernación y municipios, porque queremos saber cuántas escuelas necesitamos, cuántos ítems de educación, cuántos hospitales, cuántos médicos (…) Debemos estar vigilantes y con las organizaciones velando por un proceso censal transparente”, alertó. Calvo cuestionó al director del INE porque se niega a entregar un informe sobre los trabajos que se vienen realizando sobre el registro de datos del mapa cartográfico y dijo que el Gobierno “intentó ocultar información” para perjudicar al departamento cruceño. Por su parte, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y vocero del Comité de la marcha, dijo que el INE tiene miedo a ser fiscalizado por las instituciones cruceñas. Además aseguró que la población universitaria se mantendrá expectante al registro del mapa cartográfico, pues se quiere que los datos del censo sean los verdaderos y tomó como ejemplo a la universidad estatal que aumentó la cifra de estudiantes, pero sigue con el mismo presupuesto de hace 10 años. Cuéllar también aclaró que la Comisión Interinstitucional no tiene color político y comentó que se invitó a todos los parlamentarios de Santa Cruz, sin importar su partido, para que participen en las manifestaciones por la realización del censo. Mientras que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, indicó que al departamento cruceño le corresponde más escaños de diputados y senadores debido a crecimiento poblacional de la última década, además de mayores recursos económicos para sus municipios. “No estamos luchando solo porque el censo sea el 16 de noviembre, sino que estamos luchando porque se lleve un censo transparente, para que no nos vuelvan a hacer fraude, porque ese es el problema del masismo (…) Queremos más diputados, más parlamentarios, porque nos corresponden, queremos que este pueblo tenga luz eléctrica en todas sus provincias”, agregó. La autoridad departamental aclaró que con esta marcha no se busca “tumbar” al Gobierno nacional, sino más bien evitar que “tumben” a Santa Cruz con la realización de un proceso censal sin transparencia que pueda afectar a los resultados finales. Por su parte, Edwin Bazán, diputado de Creemos, dijo que el Movimiento al Socialismo le teme al departamento cruceño porque se está convirtiendo en la nueva Bolivia, por lo que pidió a toda la población exigir más recursos económicos por el crecimiento poblacional.