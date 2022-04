San Lorenzo: Alcaldía abre oficinas en el mercado Evo Morales; costó 450.000 dólares y fue hasta establo





06/04/2022 - 07:50:04

El País.- Son casi 13 años los que pasaron desde que se entregó el mercado Evo Morales en el municipio de San Lorenzo, obra que ha sido depósito de maquinaria, estacionamiento de vehículos municipales y hasta establo, pero menos un centro de abasto. Asunción Ramos es el tercer alcalde que intenta darle utilidad a esa infraestructura, a fin de evitar que se deteriore más de lo que ya está. La autoridad confirmó que ahí funcionan algunas oficinas del Gobierno Municipal. El Alcalde de San Lorenzo admitió que intentó darle utilidad a ese “mercado”, sin embargo, dijo que las vendedoras y los mismos vecinos del lugar no quieren usarlo porque está demasiado alejado. “Por lo menos le estamos dando utilidad, no como mercado, pero estamos haciendo funcionar ahí algunas oficinas de la Alcaldía. Le estamos dando utilidad, pero sin destruir las casetas construidas adentro, que se mantendrán como están”, dijo la autoridad. De todas maneras, Ramos dijo que no desistirá y socializará con las vendedoras el uso del mercado. Recalcó que el momento que quieran utilizarlo, lo refaccionará y pintará para que le den utilidad para ferias productivas u otras actividades que requieran. En septiembre de 2009 el expresidente, Evo Morales, inauguró el mercado que lleva su nombre y que fue ejecutado por 450 mil dólares. En ese entonces, fue recibido por el exalcalde, Miguel Ávila, que intentó darle utilidad, pero no tuvo éxito, el mismo esfuerzo hizo el exalcalde Juan Carlos Gutiérrez y tampoco lo consiguió, nuevamente entró Miguel Ávila y el mercado siguió como depósito. Ahora, Ramos buscará darle uso, al menos como oficinas municipales.