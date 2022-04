Exjefe policial denuncia irregularidades que apuntan al Director de Umopar, FELCN y al viceministro Mamani





06/04/2022 - 07:45:21

Erbol.- El exdirector de la Unidad Móvil de Patrullaje (Umopar) Chapare, teniente coronel Yerko Terán, denunció ante la Fiscalía al actual comandante Nacional de Umopar, coronel Franco Jaime Arancibia, por ordenarle que abandone el operativo antidroga ejecutado el 25 de marzo en la Valle Sacta del Chapare. Reveló incluso que el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), José María Velasco y el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, tenían conocimiento de ese operativo. La denuncia fue formalizada este 5 de abril luego que en pasados días el expresidente Evo Morales haya advertido -con base en audios- presuntas irregularidades dentro de la lucha contra el narcotráfico en el trópico cochabambino. En el documento, se acusa al coronel Arancibia de la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, concusión, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Según la denuncia de Terán, luego de detectar fábricas de droga en inmediaciones del río de Valle Sacta, Arancibia le ordenó “compulsivo, nervioso y en tono muy amenazante: salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan”. “El capitán Iver V. (que era parte de la patrulla) me avisa vía celular que le había llamado el viceministro Jaime Mamani Espíndola indicando que dio la orden de que abandone el lugar, lo cual mi persona hizo caso omiso”, señala en parte de su demanda. “En ese instante recibí un montón de llamadas del coronel Franco Jaime Arancibia, comandante nacional de Umopar, ordenándome de manera compulsiva, nerviosa y con un tono muy amenazante con las siguientes palabras: Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan, salgan de ahí e incluso utilizando la terminología policial exfiltren”, añade Terán. Reveló además que el viceministro Mamani lo llamó para pedirle una reunión donde también habrían participado Velasco y Arancibia. “Dicha reunión fue en las cabañas de Umopar, en una primera instancia indicaron a que se retirará el Cnl. Jaime Arancibia, donde el mismo abandonó la reunión para luego quedarnos entre mi persona, el Sr Jaime Mamani y el Cnl. José María Velasco, es ahí donde me dijeron porque (por qué) no hiciste caso a la orden de retirarse del lugar, a eso yo le dije que era mi trabajo”, sostuvo. Mediante sus redes sociales, el expresidente Morales volvió a referirse este martes de su denuncia y afirmó que el jefe antidroga, coronel José María Velasco, estaría implicado en el “encubrimiento al narcotráfico” y que el operativo desarrollado este martes en el Trópico de Cochabamba sería para buscar responsabilizarlo a y dirigentes.