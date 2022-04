Evo acusa a jefe de la Felcn de encubrir a narcos; Gobierno apoya a Del Castillo





06/04/2022 - 07:24:05

El Deber.- La pugna interna en el MAS se ahonda por la lucha antidrogas. El expresidente Evo Morales denunció que el actual director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel José María Velasco, protege a los traficantes de drogas porque, según el líder cocalero, el 25 de marzo fue ese jefe policial quien emitió la orden para abortar la misión de destruir cuatro laboratorios de cocaína en la ribera del río Sacta, en el trópico de Cochabamba. El teniente coronel Yerko Terán, excomandante de Umopar Chapare, fue más allá y presentó una denuncia en la Fiscalía de Chimoré que implica, además de Velasco, al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, y al jefe nacional de Umopar, coronel Franco Arancibia. También, al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La denuncia relata que el 25 de marzo, a las 3:00 de la madrugada, se inició un operativo con dirección a esa fábrica de droga. “El capitán Villegas llega al lugar y da parte de que había cuatro fábricas y un megalaboratorio de cocaína”, según el teniente coronel Terán, en el que trabajaban personas de nacionalidad colombiana. Luego, relató que Villegas avisó que el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, se había comunicado con él para dar la orden de que abandonen el lugar. “Mi persona hizo caso omiso a lo que habría indicado. Ingresamos al lugar, realicé las fotografías, el croquis del domicilio”. Indicó que se trataba de narcotraficantes denominados “peces gordos”. A partir de ese momento, Terán denunció que recibió varias llamadas telefónicas. Primero, del coronel Franco Jaime Arancibia Díaz, comandante nacional de Umopar, “ordenándome de manera compulsiva, nerviosa con un tono muy amenazante: Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan de ahí, inclusive utilizando la terminología policial ‘exfiltren’”. Complementó que Arancibia le dijo que “esta orden es del ministro de Gobierno y del viceministro de Defensa Social”. Según el relato de Terán, fue advertido de que algo le podía pasar a su tropa porque comunarios los estarían esperando, incluso a los integrantes de su familia, que estaba en el trópico. “Me dijo que los narcotraficantes tomarían represalias en contra de mi esposa e hijos”. El exjefe policial dijo que no hizo caso y entonces recibió otra llamada, esta vez de Velasco, director de la Felcn, quien en dos ocasiones y de forma más serena pidió que salgan del lugar. “Yo le pedí garantías para que mi persona y mis elementos salgamos tranquilos”. Manifestó que luego se enteró de que al menos 350 personas se preparaban para atacarlos. “Decidí cumplir la orden”, admitió. De vuelta en su puesto de trabajo después del operativo, recibió la llamada del viceministro Mamani para citarlo a una reunión en la oficina de Chimoré. También estuvo, según la denuncia, los coroneles Velasco y Arancibia. “Me dijeron por qué no hiciste caso a la orden de retirarse del lugar. El viceministro y Velasco me manifestaron que no podían trabajar conmigo, por lo que tomaron la decisión de sacarme de la fuerza”. Ayer, el Gobierno salió en defensa del ministro Eduardo del Castillo, mientras que personalmente el propio coronel Velasco y el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, confirmaron in situ la existencia del laboratorio, con cuatro fábricas de cocaína que denunció Morales. En su cuenta de Twitter, el expresidente volvió a referirse al tema y apuntó a director de la Felcn. El lunes había señalado que “compañeros de base” le habían entregado los audios. Luego cambió la versión y ayer habló de “policías patriotas”. En su tuit dijo que “según información de policías patriotas, uno de los principales actores en el encubrimiento al narcotráfico en Valle Sacta es el coronel Velasco, quien inició un operativo esta madrugada (ayer) con el plan de responsabilizarnos a mí y a dirigentes del trópico. Pedimos profunda investigación”, escribió en Twitter. Durante la gestión de Morales, cuatro altos jefes policiales fueron encarcelados acusados de proteger al narcotráfico e incluso por supuestamente tener vínculos con cárteles internacionales: René Sanabria, Óscar Nina, Gonzalo Medina, Maximiliano Dávila. A ellos se suma el exmayor Omar Rojas, conocido como el “Pablo Escobar boliviano”. Más temprano, Morales había posteado que “policías de base se han comunicado para respaldar la denuncia de los audios que revelan una presunta protección al narcotráfico. Reiteramos nuestro pedido para que una investigación imparcial determine responsabilidades en este caso. Aguardamos investigaciones, no declaraciones”. Operativo Durante el operativo de ayer, el viceministro Mamani declaró a Gigavision que tras el hallazgo se iba a proceder a la incautación y destrucción del laboratorio. “Nuestro modelo actualmente no solamente se enmarca en eso, sino en afectar económicamente para desarticular organizaciones criminales. Por gestión tenemos como objetivo eliminar dos de estos grupos de narcos”. El viceministro aseguró que las cuatro fábricas halladas tenían la capacidad de producir, al menos, 200 kilos de pasta base por día. En un cálculo preliminar, estableció que el laboratorio habría dejado de trabajar hace cuatro días. “Hay coca molida que data de años atrás, pero también hay hoja fresca, cemento y precursores para la elaboración de pasta base”, dijo. Lo que viene, a partir de este hallazgo, “es la investigación, el seguimiento sobre a qué personas pertenecería este laboratorio”. Sobre la denuncia de Morales, señaló que “no se ve a encubrir a ninguna autoridad policial implicada. Nuestra política se caracteriza por la transparencia y nuestro gobierno seguirá trabajando en la lucha frontal contra el narcotráfico, asumiendo los compromisos que asumimos ante la comunidad internacional”, afirmó. Por su parte, el coronel Velasco manifestó que “por recomendación del ministro de Gobierno, y en presencia del viceministro, hemos constatado que este laboratorio fue abandonado hace cuatro días atrás. Se siente todavía el olor a ciertas sustancias en el lugar, características de la elaboración de estas sustancias”. Anunció que el trabajo de lucha contra el narcotráfico “la realizaremos en todo el trópico, y demostraremos que no brindamos protección a nadie”. Reiteró y remarcó: “Vamos a operar en todo el trópico, desplegaremos más efectivos, toda la fuerza antidrogas si es necesario, para llegar a ciertos lugares inaccesibles”, aseguró. También se refirió a Morales y su denuncia. “A través de correspondencia le solicitaremos al señor expresidente, o en todo caso al Ministerio Público, que nos hagan conocer los audios para iniciar una indagación jurídico-policial y determinar la veracidad de los mismos”, complementó. El ministro de Justicia, Iván Lima destacó que “el ministro de Gobierno, para mi gusto, tiene una actitud encomiable. Hay un proceso iniciado. Cuando hay una denuncia hay que procesarla, investigarla y llevarla hasta las últimas consecuencias, que es una sentencia”.