Cochabamba: Por imprudencia de 2 alumnos, otros 27 se contagian con COVID





06/04/2022 - 07:19:20

Opinión.- El colegio San Francisco de Asís B, situado en la zona sur de Cochabamba, arrojó casi una treintena de estudiantes, entre 12 y 15 años, con COVID-19. Por ello, las clases presenciales fueron suspendidas. Mientras tanto, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) se encarga de realizar seguimiento a los alumnos contagiados y analizar el período de incubación, que será esencial para valorar el proceso de recuperación. El jefe de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo, confirmó el suceso y alertó que puede darse un panorama que apunte a la transmisión intrainstitucional, es decir, aquel que se genera dentro de una entidad. Por ello, Castillo pidió que los padres, madres o tutores lleven a inmunizar contra el virus a sus niños y adolescentes. "Por decisión de dirección, se suspendieron las actividades. Se está evaluando un período de incubación de siete días. Se confirmaron 28 casos notificados oficialmente. El resto son rumores, por el momento", indicó. No obstante, desde la dirección de la unidad educativa refirieron que habría 29 personas con la dolencia. De acuerdo con la información del SEDES, la mayoría de los infectados transita la enfermedad con sintomatología leve o es asintomática. La vigilancia epidemiológica se ha activado y los especialistas se enfocarán también en investigar la relación de contactos. SIN VACUNAS Dado el retorno de los estudiantes a los salones, el SEDES observó que "haya una población grande que aún no se ha vacunado". "No entendemos por qué. Mala información o decisión de los padres de familia. Eso perjudica el inicio regular de las actividades educativas", dijo Castillo. Pese a ese dato, destacó que el 90% de los alumnos captados contaba con las dosis anticovid y el esquema completo. RETORNO A CLASES Yolanda Tapia, directora del colegio San Francisco de Asís, explicó que todo comenzó con dos adolescentes contagiados. Según su versión, el colegio pidió a los padres que tomaran previsiones y que no enviaran a clases a sus hijos, en caso de que presentaran algún malestar. No obstante, Tapia indicó que se hizo caso omiso a esta instrucción. "Estuvimos pasando clases presenciales dos semanas (...). Se logró detectar a dos estudiantes, a los que se les pidió que no volvieran al colegio si no tenían la prueba PCR. (Luego) la doctora de salud del centro me llamó y me dijo de los casos positivos". El lunes fueron realizados los tests en los salones 3A, 3C, 5B y 2B. Con la noticia, las clases presenciales se han suspendido en la entidad de la zona sur. Se prevé que los cursos serán semipresenciales, desde el lunes 18 de este mes, luego de Semana Santa.